Monsoon entra em recuperação judicial para tentar quitar dívidas

Monsoon está sediado, atualmente, em Capão da Canoa. Bruno Todeschini / Agencia RBS

A Justiça aceitou o pedido de recuperação judicial do Monsoon, clube da primeira divisão gaúcha. A justificativa é de que se trata da única forma de enfrentar as dívidas milionárias do clube.

A decisão foi assinado pelo juiz Max Akira Senda de Brito, da Vara Regional Empresarial da Comarca de Porto Alegre. Nela, está a contextualização dos problemas financeiros, especialmente a partir de 2024, quando houve o fim da parceria de investimentos.

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O documento indica que haverá um administrador judicial, que será responsável pela fiscalização e pela transparência das ações. Também estão suspensas, por 180 dias, as ações e as execuções financeiras contra o clube. A direção tem 60 dias para apresentar um plano para essa recuperação.

Com essa decisão, a Federação Gaúcha de Futebol (FGF) pode repassar ao Monsoon os valores referentes a cotas de participação e de TV do Campeonato Gaúcho de 2026. Elas estavam bloqueadas por penhoras em ações judiciais. As verbas são a principal fonte de receita do clube.

Na decisão, o juiz entende que “Negar o processamento neste momento significaria condenar a entidade à liquidação desordenada de seu patrimônio, com a provável paralisação de suas atividades, em prejuízo de toda a coletividade de credores, dos atletas, dos funcionários e da comunidade”.

O Monsoon acumulava dívida estimada de R$ 6,9 milhões, em dezembro do ano passado, com passivos principalmente de origem tributária e trabalhista. Atletas, integrantes de comissões técnicas e funcionários que atuaram nos últimos anos relataram salários, premiações e direitos trabalhistas em aberto, além da ausência de depósitos do FGTS.

Há pelo menos 25 processos contra o clube no Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT-4), a maioria registrada em 2025, período em que a crise financeira se agravou. À época, o Monsoon já figurava no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT) por conta de ações com decisões definitivas ou acordos não quitados.