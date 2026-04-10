Momento e histórico recente: o que pesa na hora de apontar o favorito no Gre-Nal?

Paulo Pezzolano e Luís Castro. Duda Fortes / Agencia RBS

Gre-Nal não tem favorito, dizem. Esta é uma máxima que perdura por décadas na hora de apontar quem tem mais chances de ganhar o clássico. No sábado (11), pela 452º vez teremos um confronto entre Inter e Grêmio sem favoritos, ou será que dessa vez há favoritismo?

Alheio a esta peleia centenária, Paulo Pezzolano, técnico do Inter, não tem travas ao tratar do tema. Antes das finais do Gauchão, apontou o rival como o mais cotado para vencer — deixou certa margem para interpretações se houve ironia ou não. Agora, ele não se furtou de dar sua opinião sobre o nome.

Passado um mês e um punhado de dias, o técnico uruguaio apontou um novo favorito. Para ele, o Inter entra como principal candidato a vencer o jogo das 20h30min, no Beira-Rio.

Se futebol é momento, ele é do Inter. São quatro partidas de invencibilidade. São duas vitórias fora de casa sobre Santos e Corinthians, outra em Porto Alegre sobre a Chapecoense. Um empate com o São Paulo engrossa a estatística.

A sequência de Grêmio não tem vitórias nas últimas quatro apresentações do time de Luís Castro. Derrotas para Vasco, Palmeiras e Montevidéo City Torque e empate com o Remo, que saiu na lanterna do Brasileirão com o resultado.

Antes de decidir o Estadual, Castro tergiversou sobre o tema, mas, por fim, admitiu o favoritismo, pois, para ele, seu time é sempre o favorito. A pancada pela Copa Sul-Americana mexeu tanto com o ambiente gremista a ponto de o tema não ser tratado em sua entrevista coletiva.

— Eu acho que o Inter está melhor. Eu acho desde o começo do ano que o Inter tem elenco, técnico e bons jogadores para ter um ano melhor. Só que até aqui isso não se confirmou. O Grêmio tem sido irregular, mas foi campeão gaúcho. Ganhou o Gre-Nal do ano passado no Beira-Rio no Brasileiro. Mas eu acho que o Internacional, em casa, é um pouco mais forte — avalia o jornalista Paulo Vinícius Coelho.

O fator casa pode ser preponderante. O Grêmio venceu apenas suas duas primeiras partidas do ano — Guarany e Avenida — como visitante. São nove partidas seguidas sem trazer os três pontos para a Arena, com seis empates e três derrotas.

— O recorte da semana faz o Inter favorito. Não que isso vá interferir a partir do momento em que a bola rolar. Mas o recorte do momento é totalmente favorável aos colorados, que vêm de 10 pontos em 12 e encontram o rival em momento de instabilidade. O ponto principal é que esse é um Gre-Nal que retrata bem o contexto da Dupla e a crise pela qual passa o futebol gaúcho.

O Gre-Nal também tem outra máxima. Ela diz que favorito não vence Gre-Nal. Será mesmo? Só nó sábado para saber.