Modric sofre duas fraturas no rosto e preocupa a Croácia para a Copa do Mundo

Modric deixou o campo tonto. STEFANO RELLANDINI / AFP

Os problemas de contusão para a Copa do Mundo do Canadá, Estados Unidos e México parecem sem fim. E mais uma seleção mostra preocupação com um de seus principais jogadores restando pouco mais de 40 dias para a largada da competição. Astro da Croácia, o meia Luka Modric sofreu duas fraturas no rosto e está fora da temporada no Milan.

O time de Milão e a Juventus disputavam clássico acirrado pelas primeiras colocações do Campeonato Italiano neste domingo (26) quando, após uma disputa pelo alto na intermediária, Modric e Locatelli se chocaram fortemente de cabeça.

Ambos foram ao chão. O croata precisou ser substituído pelo protocolo de concussão. Saiu de campo grogue. Exames nesta segunda-feira constataram duas fraturas no osso zigomático (maça do rosto), antecipando a temporada para o experiente meia de 40 anos.

— Modric me disse: "Sua cabeça é dura". Eu disse a ele: "A sua também" — brincou Locatelli após a partida, revelando que pediu desculpas ao rival de 38 anos.

— Colidimos forte, isso é claro. Sinto muito por isso acontecer com qualquer jogador, mas um campeão como ele sair de uma partida dessa forma é lamentável para todos. Estou triste por isso e já me desculpei com ele. Espero que se recupere o mais rápido possível. Tenho todo respeito por ele.

Dúvida para a Copa do Mundo

Infelizmente para Modric, não foi apenas o hematoma previsto por Locatelli. E sua presença na Copa do Mundo é incerta por causa da fragilidade do setor atingido. Os croatas devem utilizar uma máscara especial de proteção para o armador jogar na Copa.

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