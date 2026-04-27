Modric sofre duas fraturas no rosto e preocupa a Croácia para a Copa do Mundo

Os problemas de contusão para a Copa do Mundo do Canadá, Estados Unidos e México parecem sem fim. E mais uma seleção mostra preocupação com um de seus principais jogadores restando pouco mais de 40 dias para a largada da competição. Astro da Croácia, o meia Luka Modric sofreu duas fraturas no rosto e está fora da temporada no Milan.
O time de Milão e a Juventus disputavam clássico acirrado pelas primeiras colocações do Campeonato Italiano neste domingo (26) quando, após uma disputa pelo alto na intermediária, Modric e Locatelli se chocaram fortemente de cabeça.
Ambos foram ao chão. O croata precisou ser substituído pelo protocolo de concussão. Saiu de campo grogue. Exames nesta segunda-feira constataram duas fraturas no osso zigomático (maça do rosto), antecipando a temporada para o experiente meia de 40 anos.
— Modric me disse: "Sua cabeça é dura". Eu disse a ele: "A sua também" — brincou Locatelli após a partida, revelando que pediu desculpas ao rival de 38 anos.
— Colidimos forte, isso é claro. Sinto muito por isso acontecer com qualquer jogador, mas um campeão como ele sair de uma partida dessa forma é lamentável para todos. Estou triste por isso e já me desculpei com ele. Espero que se recupere o mais rápido possível. Tenho todo respeito por ele.
Dúvida para a Copa do Mundo
Infelizmente para Modric, não foi apenas o hematoma previsto por Locatelli. E sua presença na Copa do Mundo é incerta por causa da fragilidade do setor atingido. Os croatas devem utilizar uma máscara especial de proteção para o armador jogar na Copa.
Grupo L
A Croácia está no Grupo L do Mundial, ao lado da forte Inglaterra, adversária da estreia, dia 17 de junho, além de Panamá (rival do dia 23) e Gana (se enfrentam no dia 27). Apontada como forte candidata à vaga junto dos ingleses, os croatas poderiam poupar Modric em algum jogo da primeira fase por "prevenção" até a cicatrização das fraturas.