Mirra Andreeva avança às oitavas de final do WTA 1000 de Madri

Andreeva está entre as candidatas ao título. THOMAS COEX / AFP

A russa Mirra Andreeva, número 8 do ranking mundial, avançou às oitavas de final do torneio WTA 1000 de Madri neste sábado (25), após derrotar a húngara Dalma Gálfi em uma vitória contundente com parciais de 6/3 e 6/2.

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Andreeva vai enfrentar a também húngara Anna Bondár, que derrotou a tcheca Laura Samson por 7/6 (7/3) e 6/1, em busca de uma vaga nas quartas de final.

A suíça Belinda Bencic, número 12 do ranking mundial, também garantiu sua vaga nas oitavas de final ao derrotar a russa Diana Shnaider por 6-2 e 7-6 (8/6).