Mirassol sofre na altitude e perde para a LDU pela Libertadores em seu 1º jogo no exterior

Em seu primeiro voo internacional, o Mirassol viajou até Quito, no Equador, há 2.850 metros acima do nível do mar, para seguir escrevendo mais um capítulo de sua história. Pela primeira vez, sentiu o peso da dificuldade de atuar na altitude e acabou sendo superado sem oferecer resistência para a LDU por 2 a 0, nesta terça-feira, no estádio Casa Blanca, pela segunda rodada do Grupo G da Copa Libertadores.
O Mirassol não colocou em prática seu futebol e praticamente não deu trabalho à defesa equatoriana. A primeira finalização ao gol só foi acontecer aos 12 minutos do segundo tempo. A LDU, usando a altitude a seu favor, forçou as jogadas em velocidade e marcação alta, construindo o resultado ainda na primeira etapa, com gols de Quiñonez e Quintero.
Apesar de ter perdido a invencibilidade, o Mirassol aparece momentaneamente em segundo lugar, com três pontos. Comandado pelo técnico brasileiro Tiago Nunes e com o atacante Deyverson, a LDU lidera a chave, com seis pontos e com 100% de aproveitamento.
O Mirassol sentiu o peso da partida. Com quatro minutos, a LDU foi para cima e abriu o placar com Quiñonez, pegando a sobra de fora da área. O time paulista protestou por impedimento de Mina, que teria participado do lance e atrapalhado o goleiro Walter. O VAR entendeu que o defensor não atrapalhou o goleiro. Atrás do marcador, o Mirassol não conseguiu colocar em prática seu jogo e nem a estratégia que propôs para partida.
Do outro lado, a LDU seguiu com amplo domínio, com marcação alta e forçando o erro defensivo do Mirassol, que se escondia do jogo, rifando bolas e não tendo criatividade nem alternativas para construir as jogadas. Aproveitando o bom momento, aos 33, Quintero recebeu na área, bateu cruzado e Walter viu a bola passar por debaixo de seus braços. Na reta final, Deyverson quase marcou o terceiro, em um primeiro tempo sem nenhum chute a gol do time paulista.
Na volta do intervalo, o Mirassol mudou a formação, colocando três atacantes em campo, enquanto a estratégia da LDU era deixar a bola com o adversário, a fim de cansá-lo, ainda mais com o fator da altitude. Quando tinha a posse da bola, contra-atacava em velocidade e Corozo carimbou a trave. A primeira finalização do Mirassol veio acontecer aos 12 minutos, em chute por cima de Neto Moura.
Aos poucos, o Mirassol foi se soltando em campo e conseguindo explorar alguns espaços. Galdino arriscou de longe e Valle defendeu sem problemas, no primeiro chute à meta equatoriana, aos 35. Quando começava a melhorar em campo, Lucas Oliveira levou o segundo amarelo e foi expulso. Mesmo com um a menos, na reta final, o time paulista até conseguiu construir e Eduardo por pouco não diminuiu, parando em Valle.
O Mirassol agora vira a chave e volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro, competição na qual se encontra na lanterna. No domingo, às 11h, visita o Internacional na Arena Beira Rio, pela 12ª rodada.
FICHA TÉCNICA
LDU-EQU 2 X 0 MIRASSOL
LDU-EQU - Gonzalo Valle; Quintero (Cuero), Richard Mina, Segovia e Leonel Quiñonez; Cornejo, Pretell (Alvardo) e Villamil; Corozo (Redes), Deyverson (Estrada) e Yerlín Quiñonez (Allala). Técnico: Tiago Nunes.
MIRASSOL - Walter; Daniel Borges, João Victor, Lucas Oliveira e Victor Luis; Neto Moura (Denilson), Lucas Mugni (Everton Galdino) e Eduardo; Nathan Fogaça (Tiquinho Soares), Negueba (Edson Carioca) e Galeano (Alesson). Técnico: Rafael Guanaes.
GOLS - Quiñonez, aos quatro, Quintero, aos 33 minutos do primeiro tempo.
ÁRBITRO - Roberto Pérez (PER).
CARTÕES AMARELOS - Segovia, Alesson e Lucas Oliveira.
CARTÃO VERMELHO - Lucas Oliveira.
RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.
LOCAL - Estádio Casa Blanca, em Quito (EQU).