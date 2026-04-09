Mirassol faz história e ganha do Lanús em sua estreia na Copa Libertadores

Mirassol, pequena cidade no interior do estado de São Paulo, viveu sua primeira noite de Copa Libertadores na história. Os 6.595 torcedores presentes, ou seja, 10% da população, tiveram uma catarse coletiva nesta quarta-feira, quando o time foi a campo no estádio Campos Maia e venceu o Lanús-ARG, algoz do Flamengo na Recopa, por 1 a 0, na sua estreia na maior competição do continente.

O gol histórico da vitória foi marcado pelo zagueiro João Victor, no começo da segunda etapa, pelo alto, completando de cabeça a cobrança de escanteio do experiente Reinaldo. O time do interior chegou a sentir o peso da Libertadores, mas conseguiu fazer valer bem o fator casa para largar com sucessso no Grupo G.

Era de se esperar que o Mirassol sentisse o peso da Libertadores. Nos primeiros minutos, era nítido o nervosismo dos jogadores, acumulando erros de passes e de posicionamento, por sorte, pouco aproveitado pelo Lanús, que teve uma postura mais reativa e não explorou os contra-ataques.

O time paulista foi se encontrar em campo depois dos 15 minutos, quando André Luís pegou a sobra na área e parou em grande defesa de Losada. O lance mudou a postura da equipe, que passou a trocar passes mais verticais. Apesar de ter mais a posse de bola, ainda pecou nas conclusões das jogadas na reta final.

Na segunda etapa, o Mirassol sentiu o gosto da abertura do placar, mas o gol de Neto Moura foi anulado, porque na cobrança de escanteio de Reinaldo, a bola fez curva por fora da linha de fundo. A frustração virou alegria aos 14 minutos. Repetindo a cobrança de escanteio, Reinaldo cobrou na segunda trave para João Victor testar e marcar um gol histórico.

O gol deu a tranquilidade necessária para o time da casa, que teve a chance de ouro de ampliar, mas Alesson, com o gol livre, errou feio o cabeceio e ainda colocou a mão na bola. Solto em campo, Reinaldo também ficou no quase, tirando tinta da trave argentina. Na reta final, o Lanús ainda perdeu Guidara, expulso, facilitando a vida do Mirassol de administrar a vitória e fechar com chave de ouro sua estreia.

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL 1 X 0 LANÚS-ARG

MIRASSOL - Walter; Igor Formiga, João Victor, Lucas Oliveira e Reinaldo; Neto Moura (Denilson), Aldo Filho (Gabriel Pires) e Eduardo (Shaylon); Negueba, André Luís (Nathan Fogaça) e Edson Carioca (Alesson). Técnico: Rafael Guanaes.

LANÚS - Losada; Guidara, Izquierdoz, Canale (Dejesús) e Marcich; Medina, Agustín Cardozo, Watson (Valois) e Sepúlveda (Besozzi); Salvio e Carrera. Técnico: Mauricio Pellegrino.

GOL - João Victor, aos 14 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Jhon Ospina (COL).

CARTÕES AMARELOS - Aldo Filho, Aleson, Lucas Oliveira e Sepúlveda.

RENDA - R$ 173.660,00.

PÚBLICO - 6.595 torcedores.