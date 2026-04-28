Minas vence o Sada Cruzeiro e força terceiro jogo na semifinal da Superliga masculina

Minas forçou terceiro jogo na semifinal. Hedgard Moraes / Divulgação/Minas Tênis Clube

O Minas Tênis Clube venceu Sada Cruzeiro por 3 sets 2, de virada, na segunda-feira (27), com parciais de 22/25, 25/23, 29/27, 18/25 e 15/11, e igualou o playoff semifinal da Superliga masculina de vôlei.

Com o resultado, um terceiro jogo será disputado na sexta-feira (1º), às 21h, no Ginásio do Riacho, em Contagem, casa do Sada Cruzeiro, para definir o adversário do Vôlei Renata (SP) na decisão.

A Arena UniBH recebeu 2.296 torcedores que acompanharam o clássico mineiro e viram o levantador reserva Gustavo Orlando ser acionado pelo técnico Guilherme Novaes, na reta final do primeiro set para se tornar o fator de desequilíbrio da partida, o que lhe garantiu o Troféu VivaVôlei, de melhor em quadra.

— Tivemos muita lucidez ao longo de toda a partida. Foi uma vitória coletiva e todos estão de parabéns. Colocamos em prática tudo o que foi estudado e trabalhado nos treinamentos, o que aumenta ainda mais a nossa confiança para o jogo decisivo — afirmou Gustavo, que substituiu o iraniano Javad.

Destaques do jogo

Bloqueio foi um dos principais fundamentos do Minas. Hedgard Moraes / Divulgação/Minas Tênis Clube

O bloqueio foi uma das armas para a virada do Minas. A equipe marcou 17 pontos no fundamento, sendo cinco de Gustavo Orlando e outros cinco do central Geovane Kühnen.

A partida também foi marcada pelo grande número de erros de saque: 65 no total, sendo 33 do Sada Cruzeiro e 32 do Minas.

Com 19 acertos, o oposto Samuel Neufeld foi o maior pontuador do Minas, que ainda contou com 13 pontos do ponteiro Djalma e outros 12 do centrais Gabriel Bertolini e Gevane Kühnen.

O oposto Oppenkoski, do Sada Cruzeiro, marcou 26 vezes e terminou como maior pontuador do confronto. Titular apenas nos três sets finais, o ponteiro Douglas Souza também se destacou ao marcar 22 pontos.