Minas e Paulistano vencem na estreia dos playoffs do NBB 

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Alexandre Paranhos anotou 20 pontos e pegou seis rebotes . Hedgard Moraes / Divulgação/Minas Tênis Clube

O Minas Tênis Clube venceu o clássico mineiro, contra o Cruzeiro, por 99 a 94, e abriu vantagem na série de playoffs de oitavas de final do Novo Basquete Brasil (NBB).

Em seu ginásio, o dono da terceira melhor campanha da fase de classificação impôs um ritmo intenso no início do jogo e abriu sete pontos no primeiro período (23 a 16). O Cruzeiro voltou mais concentrado e com diversas transições foi superior no segundo quarto, marcando 38 a 33, e encurtando a distância para apenas dois pontos (56 a 54).

O terceiro período começou com vantagem do Minas, mas o Cruzeiro, conseguiu reagir e equilibrar as ações. A equipe minastenista seguiu liderando por 80 a 76.

No início do último período, o Minas conseguiu repetir o desempenho do início da partida e abriu nove pontos (89 a 80), mas o Cruzeiro reagiu e empatou com uma corrida de 9 a 0. Ricardo Fischer e Jordan Williams acertaram arremessos da linha dos três, em sequência, e o time da casa abriu seis pontos, segurando o marcador até o final.

— Primeiramente, precisamos valorizar a vitória. Acho que isso é o mais importante. Todo começo de playoff, sair na frente é o mais importante. Mas, friamente vendo o jogo, não defendemos bem. Fizemos 99 pontos, mas acho que o nosso aproveitamento também não foi tão bom. Então temos de cuidar melhor dos rebotes, já que eles são muito firmes no rebote de ataque, e neutralizar um pouco melhor os jogadores que vão chamar a responsabilidade — disse o armador Ricardo Fischer, que registrou 23 pontos, cinco assistências e dois rebotes.

Paulistano segura vantagem e vence Bauru

Vitinho Brandão (D) foi o nome do jogo. Willian Oliveira / Divulgação/CA Paulistano

Em outro jogo da noite de terça-feira (21), em São Paulo, o Paulistano levou a melhor no clássico estadual contra o Bauru Basket e venceu por 80 a 77.

O Paulistano construiu sua vantagem a partir de uma defesa muito bem ajustada no primeiro tempo, quando chegou ao intervalo vencendo por 37 a 21.

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A vantagem de 16 pontos parecia ser definitiva, mas o Bauru Basket reagiu com intensidade e no período final encostou no marcador, deixando os instantes finais emocionantes, com o pivô Andrezão errando uma tentativa para três pontos, que forçaria a prorrogação, no último segundo.