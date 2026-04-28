Millonarios e São Paulo se enfrentam nesta terça-feira (28) pela terceira rodada da Sul-Americana. O jogo ocorre às 21h30min, no El Capín, em Bogotá.
Escalações para Millonarios x São Paulo
Millonarios: De Amores; Sarabia, Llinás e Banguero; Valencia, Ureña, García, Silva e Del Castillo; Leonardo Castro e David Castro. Técnico: Fabián Bustos.
São Paulo: Rafael; Cédric, Alan Franco, Sabino e Wendell; Luan, Bobadilla e Cauly; Lucca, Tapia e André Silva. Técnico: Roger Machado.
Onde assistir a Millonarios x São Paulo
A partida será transmitida ao vivo pela Disney+.
