Milan vence na visita ao Verona (1-0) e praticamente garante vaga na Champions

O francês Adrien Rabiot colocou o Milan mais perto de uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões ao marcar o gol da vitória neste domingo (19) contra o Hellas Verona (1-0), resultado que recolocou sua equipe na vice-liderança da Serie A.

O meio-campista marcou o único gol da partida aos 41 minutos, no estádio Marcantonio Bentegodi, garantindo aos 'rossoneri' uma vantagem de oito pontos sobre o Como e a Roma, que atualmente dividem a quinta colocação.

O jogador de 31 anos marcou com frieza seu sexto gol na liga nesta temporada, após recuperar a bola no meio-campo e tabelar com Rafael Leão, o único momento de real destaque em uma partida que, de resto, foi bem insossa.

O Milan se beneficiou da surpreendente derrota do Como para o Sassuolo na sexta-feira e do empate da Roma com a Atalanta no sábado. Faltando cinco rodadas para o fim da temporada, a equipe praticamente garantiu que terminará entre os quatro primeiros.

Seu técnico, Massimiliano Allegri, declarou na sexta-feira que já iniciou o planejamento para a próxima temporada junto à diretoria do Milan e descartou sua candidatura à vaga de técnico da seleção italiana, atualmente em aberto.

A quinta derrota consecutiva do Verona torna quas certo seu rebaixamento para a Serie B, visto que a equipe de Paolo Sammarco ocupa a lanterna da tabela, a 10 pontos de distância da Cremonese, time que ocupa a última posição fora da zona de rebaixamento e que empatou em 0 a 0 fora de casa contra o Torino, na partida que abriu a jornada deste domingo.

A Juventus ocupa atualmente a quarta e última vaga para a Liga dos Campeões e poderá abrir cinco pontos de vantagem sobre Como e Roma caso conquiste uma vitória em casa contra o Bologna neste domingo.

--- Jogos da 33ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília):

Sexta-feira, 17 de abril

Sassuolo - Como 2 - 1

Inter - Cagliari 3 - 0

Sábado, 18 de abril

Udinese - Parma 0 - 1

Napoli - Lazio 0 - 2

Roma - Atalanta 1 - 1

Domingo, 19 de abril

Cremonese - Torino 0 - 0

Hellas Verona - Milan 0 - 1

(13h00) Pisa - Genoa

(15h45) Juventus - Bologna

Segunda-feira, 20 de abril

(15h45) Lecce - Fiorentina

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Inter 78 33 25 3 5 78 29 49

2. Milan 66 33 19 9 5 48 27 21

3. Napoli 66 33 20 6 7 48 33 15

4. Juventus 60 32 17 9 6 55 29 26

5. Como 58 33 16 10 7 57 28 29

6. Roma 58 33 18 4 11 46 29 17

7. Atalanta 54 33 14 12 7 45 29 16

8. Bologna 48 32 14 6 12 42 37 5

9. Lazio 47 33 12 11 10 34 30 4

10. Sassuolo 45 33 13 6 14 41 44 -3

11. Udinese 43 33 12 7 14 38 43 -5

12. Torino 40 33 11 7 15 37 54 -17

13. Parma 39 33 9 12 12 24 40 -16

14. Genoa 36 32 9 9 14 38 45 -7

15. Fiorentina 35 32 8 11 13 37 44 -7

16. Cagliari 33 33 8 9 16 33 47 -14

17. Cremonese 28 33 6 10 17 26 47 -21

18. Lecce 27 32 7 6 19 21 45 -24

19. Pisa 18 32 2 12 18 23 58 -35

20. Hellas Verona 18 33 3 9 21 23 56 -33

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