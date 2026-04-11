Milan perde para Udinese (3-0) em casa e praticamente dá adeus ao Scudetto

As esperanças do Milan de se sagrar campeão da Serie A, que já eram escassas, foram se esvaíram com a derrota por 3 a 0 para a Udinese neste sábado (11), em pleno San Siro, pela 32ª rodada do campeonato italiano.

O lateral-esquerdo Davide Bartesaghi marcou um gol contra aos 27 minutos ao desviar um cruzamento do volante francês Arthur Atta. O meio-campista holandês Jurgen Ekkelenkamp ampliou aos 37 e Atta fechou o placar na segunda etapa (71').

No momento em que restam seis rodadas para o fim da temporada, os 'rossoneri', que ocupam atualmente a terceira colocação, agora estão nove pontos atrás do líder do campeonato, sua grande rival Inter de Milão, que visita o Como (4º) no domingo e poderá ampliar ainda mais essa vantagem.

Até mesmo uma derrota dos interistas em Como deixaria o Milan com uma diferença quase impossível de tirar.

O time de Massimiliano Allegri chega à reta final da temporada no limite de suas forças: após se manter invicto por 22 partidas consecutivas entre meados de agosto e o final de fevereiro, o Milan sofreu agora a sua terceira derrota nas últimas quatro rodadas do campeonato.

Nesse ritmo, a conquista de um lugar no Top 3 e, consequentemente, a vaga na próxima edição da Liga dos Campeões, pode estar em risco: o Como e a Juventus, que têm um jogo a menos, estão agora a apenas cinco e seis pontos de distância, respectivamente.

Também neste sábado, o Torino (12º) venceu o penúltimo colocado Verona em casa por 2 a 1 e o Cagliari derrotou o Cremonese por 1 a 0.

--- Jogos da 32ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

Sexta-feira, 10 de abril

Roma - Pisa 3 - 0

Sábado, 11 de abril

Cagliari - Cremonese 1 - 0

Torino - Hellas Verona 2 - 1

Milan - Udinese 0 - 3

(15h45) Atalanta - Juventus

Domingo, 12 de abril

(07h30) Genoa - Sassuolo

(10h00) Parma - Napoli

(13h00) Bologna - Lecce

(15h45) Como - Inter

Segunda-feira, 13 de abril

(15h45) Fiorentina - Lazio

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Inter 72 31 23 3 5 71 26 45

2. Napoli 65 31 20 5 6 47 30 17

3. Milan 63 32 18 9 5 47 27 20

4. Como 58 31 16 10 5 53 22 31

5. Juventus 57 31 16 9 6 54 29 25

6. Roma 57 32 18 3 11 45 28 17

7. Atalanta 53 31 14 11 6 44 27 17

8. Bologna 45 31 13 6 12 40 37 3

9. Lazio 44 31 11 11 9 32 29 3

10. Udinese 43 32 12 7 13 38 42 -4

11. Sassuolo 42 31 12 6 13 38 41 -3

12. Torino 39 32 11 6 15 37 54 -17

13. Parma 35 31 8 11 12 22 39 -17

14. Genoa 33 31 8 9 14 36 44 -8

15. Cagliari 33 32 8 9 15 33 44 -11

16. Fiorentina 32 31 7 11 13 36 44 -8

17. Lecce 27 31 7 6 18 21 43 -22

18. Cremonese 27 32 6 9 17 26 47 -21

19. Hellas Verona 18 32 3 9 20 23 55 -32

20. Pisa 18 32 2 12 18 23 58 -35

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