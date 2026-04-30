Michael Jackson irá treinar equipe na reta final da Premier League; entenda

Conhecido também como "Mike Jackson", profissional é o auxiliar permanente do Burnley. Burnley / Divulgação

Já rebaixado na Premier League, o Burnley vai contar com um novo treinador nos quatro jogos que restam da competição. O clube anunciou nesta quinta-feira (30) a demissão de Scott Parker e, com isso, o time será comandado na reta final da temporada europeia por Michael Jackson.

Auxiliar técnico da equipe, o homônimo do astro da música pop, que morreu em 2009, tem 52 anos e terá a responsabilidade de cumprir a tabela no comando da equipe principal.

Nas redes sociais, o Burnley externou o seu apoio e confiança ao profissional. O clube informa ainda que o processo pela procura de um novo nome para a função já começou. Confira o comunicado do clube:

"Mike Jackson (como também é conhecido), com o apoio da atual equipe técnica, assumirá o comando interino do Burnley nos quatro jogos restantes da Premier League, começando com a partida desta sexta-feira contra o Leeds United, fora de casa."

Ainda de acordo com o site do time, a opção pelo desligamento de Parker foi feita de comum acordo e oficializada após a confirmação do rebaixamento da equipe. Em um pronunciamento, o agora ex-treinador comentou sobre a sua passagem pelo Burnley.

— Foi um imenso privilégio liderar este grande clube nos últimos dois anos. Aproveitei cada momento da nossa jornada juntos, mas sinto que agora é o momento certo para ambas as partes seguirem em direções diferentes — disse Parker.

Quem é Michael Jackson (treinador)

Michael Jackson foi um ex-zagueiro e encerrou a carreira em 2010 por causa de uma contusão crônica no joelho. A partir daí, ele iniciou uma trajetória fora dos campos e tem no currículo uma passagem como treinador pelo Shrewsburry Town, clube da quarta divisão da Inglaterra.