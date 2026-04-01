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México brilha por 45 minutos contra Bélgica e se reconcilia com torcida às vésperas da Copa

Seleção mexicana encerrou invencibilidade defensiva de 440 minutos após sofrer gol no empate contra a Bélgica em amistoso preparatório.

AFP

Zero Hora

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