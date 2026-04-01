México brilha por 45 minutos contra Bélgica e se reconcilia com torcida às vésperas da Copa

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Sánchze marcou o gol mexicano. DANIEL BARTEL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Uma atuação intensa de 45 minutos permitiu à seleção mexicana garantir um empate em 1 a 1 contra a Bélgica nesta terça-feira (31) e fazer as pazes com seus torcedores, num amistoso de preparação para a Copa do Mundo de 2026, realizado no Soldier Field, em Chicago.

Após as vaias de sábado, depois do empate sem gols contra Portugal, na reinauguração do Estádio Azteca, a seleção mexicana recebeu uma recepção calorosa de sua torcida em uma noite fria em Chicago.

O México abriu o placar em 1 a 0 aos 18 minutos, com um gol do lateral-direito Jorge Sánchez, jogador cuja vaga na lista de convocados do técnico Javier 'El Vasco' Aguirre parece incerta, e que enfrenta resistência da torcida devido ao seu desempenho inconstante.

Impulsionado por um intenso esforço defensivo, liderado no meio-campo por Erik Lira, o México dominou os 'Diabos Vermelhos' durante todo o primeiro tempo.

Para esta partida, o técnico da Bélgica, Rudi Garcia, fez nove alterações na escalação titular em comparação ao sábado, quando sua equipe goleou os Estados Unidos por 5 a 2.

Os únicos dois jogadores a manterem suas posições contra a seleção mexicana foram Maxime De Kuyper e o astro Kevin De Bruyne.

Os destaques da seleção belga - incluindo Youri Tielemans, do Aston Villa, e o atacante Loïs Openda, da Juventus - foram efetivamente neutralizados na primeira etapa por uma seleção mexicana altamente dinâmica.

México sofre gol após 440 minutos

Aguirre mal havia se sentado no banco de reservas após o intervalo quando Dodi Lukebakio empatou o placar em 1 a 1 com um chute preciso da entrada da grande área.

O ponta do Benfica marcou três gols durante a excursão da Bélgica pela América do Norte.

Após uma hora de jogo, Rudi García realizou 10 alterações em sua escalação, distribuídas em duas janelas de substituição. A partir desse momento, a partida perdeu o ritmo.

Os 'Diabos Vermelhos' mostraram melhor controle de bola na reta final do jogo, com destaque para os lampejos de Charles de Ketelaere.

O México entrou nesta partida sem ter sofrido um único gol em seus quatro jogos anteriores disputados em 2026. 'El Tri' não sofria gols desde o confronto contra o Paraguai, em novembro. Sua sequência de invencibilidade chegou ao fim após 440 minutos.

O goleiro Raúl Rangel, que disputou sua quinta partida consecutiva, parece estar a caminho de ser o titular de Aguirre no dia 11 de junho, quando o México estreia na Copa do Mundo contra a África do Sul, no Estádio Azteca.

Rangel vive atualmente uma excelente fase no campeonato nacional com o Guadalajara e agora está sem seu principal concorrente, Ángel Malagón, do América, que foi cortado do Mundial devido a uma ruptura no tendão de Aquiles esquerdo.

Nesta última série de dois amistosos de preparação contra adversários de alto nível - Portugal e Bélgica -, Rangel, de 26 anos, manteve o veterano goleiro Guillermo Ochoa no banco de reservas. Aos 40 anos, Ochoa busca alcançar sua sexta participação em Copas do Mundo.

No Mundial de 2026, o México competirá no Grupo A, ao lado de África do Sul, Coreia do Sul e República Tcheca.

Já a Bélgica integra o Grupo G, juntamente com Egito, Irã e Nova Zelândia.