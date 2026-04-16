Messi é o novo dono do Cornellà, clube da 5ª divisão do futebol espanhol

O astro Lionel Messi, que joga no Inter Miami, nos Estados Unidos, se tornou o proprietário do Cornellà, um time da quinta divisão localizado na região metropolitana de Barcelona, conforme anunciou o clube espanhol nesta quinta-feira (16).

"Com este movimento, Messi reforça sua estreita relação com Barcelona e seu compromisso com o desenvolvimento do esporte e dos talentos locais na Catalunha. É um vínculo que remonta à sua época como jogador do FC Barcelona e que permaneceu indelével ao longo dos anos", enfatizou o Cornellà no comunicado em que anunciou o acordo.

Messi, de 38 anos, passou a maior parte de sua carreira como jogador no Barcelona, clube ao qual chegou ainda criança, antes de sair em 2021 para atuar por duas temporadas no PSG e, em 2023 se juntou ao Inter Miami.

Cornellà é uma cidade de 92 mil habitantes situada bem ao lado de Barcelona, exatamente o local onde o Espanyol, principal rival catalão do Barça, tem seu estádio.

A Unió Esportiva Cornellà foi fundada, tal como é conhecida hoje, em 1951, como resultado da fusão de vários clubes locais, embora suas origens remontem a 1923.

Durante seus primeiros anos, o clube era conhecido como FC Cables Eléctricos e era vinculado à empresa que hoje corresponde à Pirelli e à General Cable.

Durante sua melhor fase, o clube competiu na terceira divisão do futebol espanhol (2014-2021).

Já passaram pelo Cornellà o zagueiro Jordi Alba, companheiro de equipe de Messi tanto no Barça quanto no Inter Miami, assim como David Raya, atual goleiro da seleção espanhola e do Arsenal, e Gerard Martín, zagueiro em atividade no Barça.

"A chegada de Leo Messi marca o início de um novo capítulo na história do clube, com o objetivo de impulsionar seu crescimento esportivo e institucional, fortalecer sua estrutura organizacional e continuar a priorizar o talento", explicou o Cornellà em seu comunicado.

"O projeto incorpora uma visão de longo prazo, apresentando um plano estratégico que combina ambição, sustentabilidade e profundas raízes locais", continuou.