Mesmo absolvido no STJD, Grêmio terá desfalque importante no banco de reservas contra o Cruzeiro

Apesar da absolvição no STJD, Vitor Severino cumpre suspensão automática e não estará à beira do campo contra o Cruzeiro. Rodrigo Fatturi / Grêmio,Divulgação

Mesmo absolvido em julgamento realizado na tarde de sexta-feira (17) no STJD, por conta da expulsão no Gre-Nal 452, o auxiliar direto de Luís Castro, Vitor Severino, não estará na casamata do Mineirão na partida diante do Cruzeiro neste sábado (18).

Severino, que acompanha a delegação do Grêmio em Minas, aguardava um posicionamento do departamento jurídico gremista com relação à sua presença ou não na partida diante do Cruzeiro.

A resposta dos dirigentes foi a da necessidade de cumprir a suspensão automática pelo cartão vermelho recebido no clássico. Ou seja, ele não poderá ter nenhuma participação durante a realização da partida.

O auxiliar de Luís Castro poderá assistir à partida no Estádio Mineirão, mas apenas em cabines ou camarotes que estejam à disposição do Grêmio e sem ter nenhum contato com os profissionais envolvidos no jogo.