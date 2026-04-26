Medina e Luana ficam com o vice em Margaret River em noite de decisões brasileiras na WSL

Gabriel Medina voltou a Margaret River, palco de uma de sua última conquista no circuito mundial, mas desta vez ficou com o vice-campeonato. O brasileiro foi superado pelo australiano George Pittar na final da etapa australiana da World Surf League.

Medina começou melhor a bateria decisiva e chegou a liderar na primeira metade, mantendo consistência nas ondas iniciais. No entanto, Pittar encontrou a melhor condição do dia na reta final e arrancou uma nota 9, que mudou o rumo da disputa.

Com a virada, o australiano confirmou o título ao somar 15,17 pontos contra 12,46 de Medina. O resultado marca a primeira conquista de Pittar em finais no circuito, em uma etapa em que também eliminou outros dois campeões brasileiros, incluindo Ítalo Ferreira.

Antes da decisão, Medina havia avançado ao bater o também brasileiro Samuel Pupo na semifinal.

No feminino, o Brasil também esteve perto do título com Luana Silva, que terminou a etapa na segunda colocação. A surfista chegou embalada à decisão após superar a campeã mundial Caitlin Simmers na semifinal.