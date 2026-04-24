McCollum volta a decidir, Hawks batem os Knicks no último lance e abrem vantagem nos playoffs

Em um jogo de tirar o fôlego, e que foi decidido nos instantes finais, o Atlanta Hawks conseguiu um importante resultado na State Farm Arena, na noite desta quinta-feira, ao superar o New York Knicks por 109 a 108, na terceira partida da série de playoffs da NBA. Após brilhar na surpreendente vitória no jogo 2, no Madison Square Garden, CJ McCollum voltou a fazer a diferença e foi decisivo.

O ala-armador acertou um arremesso com pouco mais de 12 segundos restantes para o fim do confronto para estragar a noite do adversário novamente. Com a vitória, os anfitriões abrem uma vantagem de 2 a 1 nesta série eliminatória da competição.

No lance decisivo que definiu o encontro, McCollum chamou a responsabilidade, recebeu a bola com seu time perdendo por um ponto e voltou a cravar um arremesso de 4,5 metros fazendo a festa da torcida que lotou a arena.

Os Hawks lideraram quase todo o jogo, abrindo uma vantagem de 18 pontos no primeiro tempo. No entanto, os Knicks reagiram e assumiram a liderança por 108 a 105 com uma jogada de três pontos de Jalen Brunson a 1 minuto e 3 segundos do fim. A equipe visitante teve ainda a chance de definir a partida na sequência, mas Josh Hart errou um arremesso de três pontos para os Knicks.

Autor de 23 pontos no embate, McCollum não escondeu a emoção de ter sido decisivo mais uma vez nesta série de playoffs e exaltou a estratégia utilizada pelo treinador Quin Snyder, que fez o pedido do tempo e organizou a jogada que decidiu o confronto.

"Jogada fantástica do Quin. Ele sabe o que está fazendo com aquela prancheta. Ele me lançou a bola livre e eu consegui chegar ao lugar certo e fiz o que precisava para garantir essa vitória que é muito importante para nós buscarmos nosso objetivo", afirmou McCollum.

Agora, as duas equipes se prepararam para o confronto de número quatro. A partida está marcada para este sábado e acontece novamente na State Farm Arena.

A quinta-feira contou ainda com mais dois duelos válidos pela fase de playoffs da NBA. Jogando em casa, na Scotiabank Arena, o Toronto Raptors derrotou o Cleveland Cavaliers por 126 a 104. Já no Target Center, diante de sua torcida, o Minnesota Timberwolves superou o Denver Nuggets por 113 a 96.

CONFIRA OS RESULTADOS DOS JOGOS DESTA QUINTA-FEIRA:

Atlanta Hawks 109 x 108 New York Knicks

Toronto Raptors 126 x 104 Cleveland Cavaliers

Minnesota Timberwolves 113 x 96 Denver Nuggets

ACOMPANHE AS PARTIDAS DESTA SEXTA-FEIRA:

Philadelphia 76ers x Boston Celtics

Houston Rockets x Los Angeles Lakers