Entenda por que Mascherano pediu demissão do Inter Miami

Mascherano treinou o time americano por uma temporada. TOMAS DINIZ SANTOS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

O Inter Miami anunciou nesta terça-feira (14) que Javier Mascherano pediu demissão da função de treinador sob a alegação de "motivos pessoais". Em entrevista ao site do clube, o ex-volante argentino afirmou que a saída aconteceu por vontade própria. Ele ainda fez agradecimentos aos dirigentes pela oportunidade de comandar a equipe americana.

— Quero informar a todos que, por motivos pessoais, decidi encerrar meu mandato como treinador principal do Miami FC. Em primeiro lugar gostaria de agradecer ao clube pela confiança depositada em mim — afirmou Mascherano.

Ele também fez um agradecimento geral a todas as pessoas com quem teve contato e classificou a sua passagem à frente do time profissional como muito especial.

— Quero agradecer aos funcionários que fazem parte da organização pelo esforço coletivo, mas especialmente ao elenco, que tornou possível viver momentos inesquecíveis — disse.

Além de Mascherano, todos os seus auxiliares também deixaram o Inter Miami. Em sua única temporada como treinador, o argentino conquistou o título da MLS Cup e o Campeonato da Conferência Leste da MLS. Em 2025, o treinador também comandou a equipe no Mundial de Clubes, torneio em que o Inter Miami foi eliminado nas oitavas de final pelo PSG.

— Sempre vou carregar comigo a memória do nosso primeiro título e, aonde quer que eu esteja, continuarei a torcer pelo clube e desejar tudo de melhor — completou.