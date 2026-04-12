Marie-Louise Eta assume Union Berlin e se torna 1ª treinadora numa grande liga europeia

Marie-Louise Eta fez história no futebol europeu, aos 34 anos, ao assumir o comando do Union Berlin, tornando-se a primeira mulher a treinar uma equipe da primeira divisão em uma das principais ligas do continente.

Em um comunicado divulgado no início da manhã deste domingo (12) - horas após uma derrota por 3 a 1 para o lanterna Heidenheim, resultado que aproximou o Union da zona de rebaixamento -, o clube da capital anunciou a demissão de Steffen Baumgart do cargo de técnico e a nomeação de Eta, que já integrava a comissão técnica.

Eta, que ocupará o banco de reservas até o final da temporada, enfrenta a missão de garantir a permanência do Union Berlin na Bundesliga. Seu primeiro jogo será no próximo sábado (18), em casa - no Alte Försterei -, contra o Wolfsburg, equipe que também luta para escapar do rebaixamento.

"Estou muito feliz por o clube ter me confiado esta tarefa difícil. Uma das forças do Union sempre foi - e continua sendo - sua capacidade de se manter unido em situações como esta. E, é claro, estou convencida de que, junto com a equipe, conquistaremos os pontos decisivos", comentou Eta, conforme citado no comunicado do clube berlinense.

- Cinco jogos para salvar o Union -

Após a derrota de sábado, o único clube da capital alemã a atuar na primeira divisão soma agora 32 pontos. No momento em que restam cinco rodadas para o fim da temporada, a equipe mantém uma vantagem de sete pontos sobre o St. Pauli, que ocupa atualmente a 16ª colocação, posição que exige a disputa de um playoff para garantir a permanência na elite.

A vantagem é ainda maior sobre o Wolfsburg (11 pontos), a primeira equipe na zona de rebaixamento direto e próximo adversário dos berlinenses, que venceu apenas duas partidas desde o Natal.

Eta é uma figura conhecida no futebol alemão. Ela atuou nas categorias de base do Fortuna Dresden e, posteriormente, no Turbine Potsdam, um dos principais clubes de futebol feminino da Alemanha durante a década de 2000, com o qual conquistou a Liga dos Campeões em 2010, aos 18 anos, e alcançou uma segunda final no ano seguinte, antes de assinar com o Hamburgo.

No verão de 2018, com apenas 26 anos, ela encerrou sua carreira como jogadora para se tornar treinadora, primeiro nas equipes juvenis do Bremen, seu último clube, e, depois na Federação Alemã de Futebol, onde comandou as seleções femininas juvenis da Alemanha.

- Muito conhecida na Alemanha -

Ela se transferiu para o Union Berlin no verão europeu de 2023 integrando a comissão técnica do centro de formação do futebol masculino, auxiliando Marco Grote na equipe sub-19.

No final de novembro de 2023, após a demissão de Urs Fischer do cargo de técnico principal do Union Berlin, Grote foi nomeado técnico interino e incorporou Marie-Louise Eta à sua comissão técnica como assistente.

Ela se tornou, assim, a primeira mulher a ocupar esse cargo tanto em partidas da Bundesliga quanto da Champions League (atuando contra o Real Madrid durante a temporada 2023-2024).

Marie-Louise permaneceu como assistente até o final daquela temporada, primeiro ao lado do croata Nenad Bjelica e, mais tarde, novamente com Grote, após a demissão de Bjelica.

Enquanto Sabrina Wittmann se tornou a primeira mulher alemã a ser nomeada técnica principal de uma equipe profissional em maio de 2024, no Ingolstadt (terceira divisão alemã), cargo que ainda ocupa, Eta se torna a primeira treinadora de um clube da Bundesliga, ainda que por apenas cinco partidas.

Há uma semana, o Union Berlin anunciou que, a partir da próxima temporada, ela assumirá o comando da equipe principal feminina, que já garantiu sua vaga na Bundesliga feminina.

Na Europa, a francesa Corinne Diacre já havia aberto novos caminhos quando, no verão de 2014, foi nomeada técnica principal da equipe masculina do Clermont, então na segunda divisão, um feito inédito para um clube profissional.

Ela permaneceu no cargo por três temporadas antes de assumir o comando da seleção feminina da França.