Marcelo Paz revela caminho aberto para renovação de Memphis Depay no Corinthians

O Corinthians segue trabalhando nos bastidores para tentar a permanência de Memphis Depay. Com contrato válido apenas até o meio do ano, o atacante vive um momento de indefinição, mas o clube demonstra confiança em um desfecho positivo.

Em entrevista coletiva concedida nesta quinta-feira, 23, o executivo de futebol Marcelo Paz admitiu que o tema já se tornou recorrente, mas reforçou que há alinhamento entre as partes para buscar um acordo.

"Falar sobre Memphis é repetitivo, mas é necessário, porque é um tema que chama atenção. Nossa intenção é de permanência dele, entendemos que ele quer permanecer. Se sabe que tem que fazer um ajuste contratual, o qual ele entende que deve ser feito. Ele sabe que, para permanecer no Corinthians, esse ajuste é necessário. As coisas caminham no bom sentido para dar certo", disse o dirigente.

Um dos pontos centrais da negociação envolve a readequação financeira do contrato. Para isso, a diretoria tem buscado alternativas fora do orçamento tradicional do clube.

"A gente está buscando parceiros para viabilizar. Já tem contatos iniciais de parceiros que demonstraram interesse. Eu vejo com otimismo a possibilidade de permanência dele. O Diniz quer muito trabalhar com ele por mais tempo, não só essa reta. Vamos tentar viabilizar isso. Tem vontade dele, tem desejo do clube, da comissão técnica, do torcedor. Ele quer ficar no Brasil, no Corinthians, e a gente está buscando viabilizar isso. Ele está disposto. Não vou entregar estratégia. O que eu posso dizer é que buscamos parceiros, ajuda a viabilizar", completou Marcelo Paz.

Internamente, a permanência do holandês é tratada como prioridade, especialmente pelo peso técnico e pela liderança no elenco. O técnico Fernando Diniz, inclusive, já manifestou o desejo de contar com o jogador por mais tempo.

"Se reconhece como um grande jogador, gosta de estar no Corinthians e no Brasil. Gosta de ser decisivo e tem carisma para isso. É muito difícil ter um jogador desse quilate jogando no Brasil. Espero muito que ele fique. Quero construir uma história junto com ele. Espero que fique por bastante tempo para erguer mais taças pelo Corinthians", afirmou o treinador.

Enquanto as conversas avançam fora de campo, Memphis também evolui em sua recuperação física. O atacante, que trata uma lesão muscular na coxa direita, já voltou a participar de atividades no gramado no CT Joaquim Grava.