Marcelo fala sobre atrito com ex-técnico de Grêmio e Inter: "Fiquei quieto porque respeito os mais velhos"

Aposentado dos gramados desde novembro de 2024, o ex-lateral Marcelo falou sobre a confusão com Mano Menezes, ex-treinador da dupla Gre-Nal, à época técnico do Fluminense. A bronca foi justamente no final de uma partida contra o Tricolor no Maracanã.
Marcelo substituiria Lima já aos 45 minutos do segundo tempo, mas, ao receber as instruções de Mano, houve uma treta entre jogador e treinador. No momento, o lateral não reagiu e voltou para o banco de reservas.
— Fiquei quieto, porque respeito sempre os mais velhos. Poderia ter feito uma coisa mais grave, mas pelo respeito que tenho pelo Fluminense, pelos torcedores que estão ali, muitas crianças, eu preferi ficar na minha, calado. Levei um empurrão para casa, mas para mim está tudo bem.
O momento à beira do campo foi praticamente o último ato de Marcelo com a camisa do Fluminense.
— Não foi entrar no minuto 45 que eu fiquei chateado. Foi uma coisa que já tinha acontecido antes durante a vinda desse treinador. E a situação não estava legal. O que acontece ali é simples. Ele não falava comigo durante os treinamentos. Não tinha conversa comigo, nada para eu melhorar, não falava nada comigo. Naquele momento ele me abraçou falando comigo. E eu falei o seguinte: "Não precisa fazer isso porque normalmente você não fala comigo". Ele me empurrou e falou que eu não ia entrar — completou o ex-lateral.
Marcelo encerrou a carreira no Fluminense com um total de 108 jogos, 11 gols marcados e sete assistências. Conquistou os títulos do Carioca e da Conmebol Libertadores em 2023, e a Recopa Sul-Americana em 2024.