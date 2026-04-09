Marcelo elege o melhor entre Messi e Cristiano Ronaldo: 'Estou procurando ele até hoje'

Ídolo do Real Madrid, Marcelo opinou sobre um dos debates mais recorrentes do futebol: quem é melhor entre Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Em entrevista recente, o ex-lateral brasileiro destacou a dificuldade de enfrentar o argentino e não hesitou ao apontar sua escolha.

Companheiro de Cristiano Ronaldo por anos no clube espanhol e adversário frequente de Messi em clássicos contra o Barcelona, Marcelo acumulou experiências diretas com os dois craques. Em entrevista à Romário TV, ao relembrar os confrontos, ele ressaltou o nível técnico e a inteligência de jogo do camisa 10 argentino.

"Cara, o Messi é muito sinistro. Tipo assim, tô procurando ele até hoje. Cara, ele é muito sinistro, é muito brabo. Porque ele entende muito bem todas as posições do campo, quando o cara tá com a bola vindo, ele já sabe onde tem que entrar, onde tem que fazer sair e tal. Eu acho ele muito sinistro", avaliou.

Na sequência, o brasileiro valorizou a importância de viver na mesma época que os dois craques geracionais.

"Os moleques hoje em dia, os jovens, quem tá jogando nessa época dos dois, eu sou grato a isso, pô, eu pude viver na época dos dois, sabe? Como outros já viveram na tua época (do Romário), na época do Ronaldo, do Maradona, do Pelé. A gente tem que agradecer que conseguiu viver nessas épocas. Eu acho importante falar isso porque muita gente fala 'ah, mas o Cristiano não sei o que, mas o Messi não sei o que', não, mas a gente viu, a gente estava vendo (eles)", destacou o ex-jogador.