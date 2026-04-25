Manchester City vence Southampton de virada (2-1) e vai à final da Copa da Inglaterra

O Manchester City, grande favorito ao título, sofreu neste sábado (25) para vencer de virada o Southampton (2-1), clube da segunda divisão, e garantir sua vaga vaga na decisão da FA Cup.

Os 'Citizens' de Pep Guardiola disputarão sua quarta final da Copa da Inglaterra em quatro temporadas no dia 16 de maio, contra Chelsea ou Leeds.

Em Wembley, neste sábado, a equipe teve dificuldades para controlar o jogo contra o atual quinto colocado da Championship, um time bem organizado e perigoso em suas transições ofensivas.

Guardiola deu minutos a reservas como o goleiro Trafford, os atacantes Omar Marmoush e Phil Foden e os meio-campistas Mateo Kovacic e Tijjani Reijnders, com Rayan Cherki se destacando como um dos poucos titulares a manter sua vaga no time.

Este time reserva mostrou falta de poder de decisão no primeiro tempo e chegou a sofrer um gol logo no início, que acabou sendo anulado por impedimento.

Após o intervalo, o Manchester City dominou a posse de bola e as chances de gol na maior parte do tempo mas foram os 'Saints' que abriram o placar, com um belo gol de Finn Azaz (79').

Contudo, a alegria durou pouco para o clube da costa sul, depois que um chute desviado de Jérémy Doku (82') e um golaço de Nico Gonzalez (87') viraram o placar.

O Southampton se despede de cabeça erguida, tendo eliminado Fulham e Arsenal nas fases anteriores, e agora pode se concentrar totalmente em garantir o acesso à Premier League.

O Manchester segue na busca pela tríplice coroa nacional, após já vencer a Copa da Liga, e com a perspectiva de conquistar o sétimo título da Premier League em nove temporadas.