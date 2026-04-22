Manchester City rebaixa Burnley (1-0) e assume liderança da Premier League

O Manchester City assumiu a liderança da Premier League ao ultrapassar o Arsenal nesta quarta-feira (22), pela 34ª rodada, graças a uma vitória por 1 a 0, fora de casa, sobre o Burnley, que, com a derrota, foi rebaixado para a segunda divisão inglesa.

Manchester City e Arsenal estão empatados com 70 pontos cada e também compartilham o mesmo saldo de gols (+34). O critério de desempate que coloca a equipe de Pep Guardiola no topo da tabela é o número total de gols marcados (66 contra 63).

De qualquer forma, o Arsenal, que ocupava a liderança desde outubro, tem a oportunidade de retomar o primeiro lugar, feito que alcançará se pontuar em casa no sábado contra o Newcastle (14º).

O gol da vitória desta quarta-feira foi marcado logo aos 5 minutos de jogo pelo astro norueguês Erling Haaland.

O Burnley (19º), que atualmente ocupa a penúltima posição na tabela, somou apenas 20 pontos em 34 rodadas e agora confirmou oficialmente seu rebaixamento para a Championship, destino já selado pelo lanterna Wolverhampton.

Na outra partida disputada nesta quarta, o Leeds (15º) arrancou um empate em 2 a 2 no último lance em sua visita ao Bournemouth (7º), graças a um gol de Sean Longstaff nos acréscimos (90+7').

--- Jogos da 34ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília):

Terça-feira, 21 de abril

Brighton - Chelsea 3 - 0

Quarta-feira, 22 de abril

AFC Bournemouth - Leeds 2 - 2

Burnley - Manchester City 0 - 1

Sexta-feira, 24 de abril

(16h00) Sunderland - Nottingham

Sábado, 25 de abril

(08h30) Fulham - Aston Villa

(11h00) Wolverhampton - Tottenham

Liverpool - Crystal Palace

West Ham - Everton

(13h30) Arsenal - Newcastle

Segunda-feira, 27 de abril

(16h00) Manchester United - Brentford

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Manchester City 70 33 21 7 5 66 29 37

2. Arsenal 70 33 21 7 5 63 26 37

3. Manchester United 58 33 16 10 7 58 45 13

4. Aston Villa 58 33 17 7 9 47 41 6

5. Liverpool 55 33 16 7 10 54 43 11

6. Brighton 50 34 13 11 10 48 39 9

7. AFC Bournemouth 49 34 11 16 7 52 52 0

8. Chelsea 48 34 13 9 12 53 45 8

9. Brentford 48 33 13 9 11 48 44 4

10. Everton 47 33 13 8 12 40 39 1

11. Sunderland 46 33 12 10 11 36 40 -4

12. Fulham 45 33 13 6 14 43 46 -3

13. Crystal Palace 43 32 11 10 11 35 36 -1

14. Newcastle 42 33 12 6 15 46 49 -3

15. Leeds 40 34 9 13 12 44 51 -7

16. Nottingham 36 33 9 9 15 36 45 -9

17. West Ham 33 33 8 9 16 40 57 -17

18. Tottenham 31 33 7 10 16 42 53 -11

19. Burnley 20 34 4 8 22 34 68 -34

20. Wolverhampton 17 33 3 8 22 24 61 -37

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