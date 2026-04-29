Raquetes podem custar até R$ 3 mil. OSCAR DEL POZO / AFP

Se você acompanha uma partida de tênis com certa frequência, certamente já viu essa cena se repetir. Em um ponto importante, o tenista manda a bola na rede ou longe da quadra. Irrita-se consigo mesmo. E aí a raquete é quem paga a conta: batida repetidas vezes contra o solo de saibro, grama ou piso duro até ficar completamente estraçalhada, longe de lembrar o objeto que era poucos segundos atrás.

E o "pagar a conta" pode ser entendido quase que de forma literal. Afinal, trata-se de um objeto caro — se não para o tenista, para a realidade mais perto da vivida pelo brasileiro médio.

Na partida em que foi eliminado para o espanhol Rafael Jodar, João Fonseca protagonizou uma cena como essa. No terceiro set, em meio a um momento de oscilação, o brasileiro destruiu a sua raquete. Depois, acabou perdendo o jogo.

João joga com uma raquete da marca japonesa Yonex, no modelo VCore 98, cujas características favorecem o top spin alto e a precisão. Em lojas virtuais especializadas, a raquete de Fonseca pode custar entre R$ 2,3 mil a R$ 3 mil.

Após a partida, Fonseca reconheceu que teve a atitude errada. Na entrevista, ele admitiu que foi "ladeira abaixo" após quebrar a raquete:

— Jogo difícil. Acho que não joguei mal, mas também poderia ter jogado melhor, ter tido uma melhor postura. Ainda mais ali no terceiro set. Acabei tendo uma atitude ruim, e eu acho que isso me fez ir ladeira abaixo — reconheceu.

"Dias de fúria" em Madrid

Mas João não foi o único a destruir seu instrumento de trabalho. Pelo menos outros dois tenistas tiveram seus "dias de fúria" no Madrid Open.

O argentino Francisco Cerundolo enfrentava o belga Alexander Blockx. Após perder o primeiro set no tie-break, ele quebrou a raquete. Cerundolo foi eliminado em sets diretos.

Cerundolo destruiu raquete e foi eliminado em Madrid. OSCAR DEL POZO / AFP

Cerundolo joga com uma raquete da marca Head, modelo PT57A, mesma marca utilizada por Andy Roddick, ex-número 1 do mundo. Ela custa entre R$ 2,3 mil e R$ 3 mil.

No feminino, quem teve seu momento de "descontrole" foi a norte-americana Hailey Baptiste. Após desperdiçar seis match points, ela destruiu sua raquete. Mas teve melhor sorte: venceu seu jogo e, depois, até eliminou a número 1 do mundo, Arina Sabalenka.

Baptiste joga com uma Wilson Blade. Nas lojas especializadas, o equipamento custa entre R$ 1,4 mil e R$ 2 mil.

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