Madrid Open hoje: horário e onde assistir às quartas de final masculinas

Jannik Sinner, atual número 1 do mundo. THOMAS COEX / AFP

Quem vai levar o título do Madrid Open? A partir desta quarta-feira (29), os tenistas da chave masculina começam a definir as quartas de final do Masters 1000 espanhol.

Entre os atletas no páreo está o atual número 1 do mundo, Jannik Sinner, o algoz do brasileiro João Fonseca, Rafael Jodar, e o atual vencedor do Madrid Open, Casper Ruud.

Confira abaixo o chaveamento das quartas de final.

Quartas de final do Madrid Open

Jannik Sinner x Rafael Jodar (quarta-feira, às 11h)

Arthur Fils x Jiri Lehecka (quarta-feira, às 16h30min)

Casper Ruud x Alexander Blockx (quinta-feira, 8h)

Flavio Cobolli x Alexander Zverev (quinta-feira, 15h)

Onde assistir

A ESPN2 e o Disney+ Premium anunciam a transmissão do Madrid Open no Brasil.

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