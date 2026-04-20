Madrid Open: chaveamento coloca Sinner e ex-top 3 no caminho de João Fonseca

A chave masculina do Masters 1000 de Madrid foi sorteada nesta segunda-feira (20). João Fonseca pode ter na estreia um ex-top 3 como adversário, além de estar do mesmo lado de Jannik Sinner, atual líder do ranking mundial.
A estreia do brasileiro será na sexta-feira (23) ou no sábado (24) contra o belga Zizou Bergs, 44º do mundo, ou o croata Marin Cilic, ex-top 3 e semifinalista de Roland Garros em 2017. Fonseca, atual 31º do ranking, entra direto na segunda rodada por ser cabeça de chave.
Um possível duelo de terceira rodada pode ter o carioca de 19 anos contra o australiano Alex de Minaur, número 8 do mundo. Outra possibilidade é o jovem espanhol Rafael Jodar, que vem de boa fase no circuito e alcançou a semifinal em Barcelona.
Nas oitavas de final, o cenário aponta para confrontos de maior peso, com Fonseca podendo cruzar com o russo Andrey Rublev, 12º do ranking, ou com o francês Arthur Rinderknech, atualmente 26º, e adversário do brasileiro em dois torneios recentes.
Em uma eventual quartas de final, o cenário aponta para um possível reencontro com Sinner, contra quem Fonseca foi derrotado em Indian Wells, em março desse ano, em partida equilibrada decidida em dois tie-breaks.
Outros reencontros que podem ocorrer são contra Ben Shelton em uma eventual semifinal. O estadunidense venceu o brasileiro nas quartas do ATP 500 de Munique. Já numa eventual final, Alexander Zverev, número 3 do mundo, pode chegar. O alemão venceu Fonseca no Masters 1000 de Monte Carlo, em abril.