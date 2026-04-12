Lutador brasileiro nocauteia russo no UFC 327 e comemora com Donald Trump; veja vídeo

Paulo Borrachinha marcou a estreia nos meio-pesados com vitória e um momento que chamou atenção fora do octógono. Neste sábado (12), em Miami, o brasileiro venceu Azamat Murzakanov por nocaute técnico no terceiro round, no UFC 327, e comemorou com uma dança em homenagem a Donald Trump, que acompanhava o evento de perto e fez questão de aplaudir o lutador.
A cena seguiu após o fim da luta. Ainda no calor da vitória, Borrachinha foi até a beira do octógono, cumprimentou o presidente dos Estados Unidos e trocou algumas palavras, em um dos registros mais comentados da noite.
Vale lembrar que o histórico card do UFC Casa Branca, marcado para 14 de junho, segue ganhando forma nos bastidores e já reúne nomes de peso. Entre eles, Alex Poatan, escalado para disputar o título interino dos pesados contra Ciryl Gane, além dos também brasileiros Diego Lopes e Maurício Ruffy. A luta principal será a unificação do cinturão dos leves, entre Ilia Topuria e Justin Gaethje.
Dentro do octógono, Borrachinha construiu uma atuação consistente, controlando o ritmo e impondo seu jogo até o desfecho no terceiro assalto.
Com o resultado, o brasileiro emplaca a segunda vitória consecutiva, ambas sobre russos, e reforça o bom momento na carreira. Ao falar, ainda no cage, ele destacou a disposição para atuar em diferentes categorias e reforçou o objetivo de protagonizar lutas empolgantes.
— Não era fácil, mas a minha mentalidade é de poder me sacrificar para alcançar os meus objetivos. No meio-pesado, posso provar minhas habilidades e protagonizar bem no octógono. Eu quero dar grandes shows, não importa em qual categoria ou contra quem, estou aqui para colocar fogo no octógono", afirmou.
Resultados do UFC 327
Paulo Borrachinha nocauteou Azamat Murzakanov no terceiro round;
Josh Hokit venceu Curtis Blaydes por decisão unânime;
Dominick Reyes venceu Johnny Walker por decisão dividida;
Cub Swanson nocauteou Nate Landwehr no primeiro round;
Aaron Pico venceu Patrício Pitbull por decisão unânime;
Kevin Holland venceu Randy Brown por decisão unânime;
Mateusz Gamrot finalizou Esteban Ribovics no segundo round;
Tatiana Suarez finalizou Lupita Godinez no segundo round;
Chris Padilla e MarQuel Mederos empataram;
Vicente Luque finalizou Kelvin Gastelum no primeiro round;
Charles Radtke venceu Francisco Prado por decisão unânime.