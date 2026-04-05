Luis Enrique rasga elogios a Beraldo após atuação improvisada no PSG: 'Ataca e defende bem'

Lucas Beraldo tem vivido um momento de adaptação no Paris Saint-Germain. Contratado originalmente para a zaga, o brasileiro foi utilizado em uma nova função e começou como titular no meio-campo na vitória por 3 a 1 sobre o Toulouse, na sexta-feira, 3, pela Ligue 1.

Após a partida, o técnico Luis Enrique destacou o desempenho do ex-São Paulo e valorizou a capacidade de adaptação do jogador dentro de campo.

Gostaria de destacar a atuação do Beraldo, que jogou em uma posição diferente, mas atuou muito bem. Ele não jogou muito como zagueiro, mas mostrou aos seus companheiros durante todo o ano que não só é capaz, como também treina sempre de forma positiva. Ele tem a capacidade de criar continuidade no jogo, faz bons passes, ataca bem, defende bem.

Não foi a primeira vez que o treinador recorreu ao improviso com Beraldo. Na rodada anterior do Campeonato Francês, o defensor já havia sido deslocado para o meio durante a goleada por 4 a 0 sobre o Nice, quando entrou ainda na primeira etapa.

Luis Enrique também comparou o uso de diferentes funções dentro do elenco a um quebra-cabeça, ressaltando a importância de jogadores polivalentes.

"É como Tetris, porque os jogadores têm a intenção e a qualidade para ajudar a equipe. Há muitos jogadores que mudam de posição. Estou muito satisfeito com ele (Beraldo), merece jogar mais", afirmou.

O técnico ainda ampliou a reflexão sobre a versatilidade no futebol atual, especialmente pensando em competições como a Copa do Mundo.

"É importante mostrar ao treinador que você pode jogar assim. Quando se quer ir para a Copa do Mundo, é importante saber que existem jogadores que podem jogar em qualquer posição. Eu tento aprimorar cada jogador. Às vezes cometo erros. Tento observar a capacidade deles de lidar com a situação, independentemente da posição em campo", concluiu o espanhol.

O próprio Beraldo comentou a experiência de atuar como volante e demonstrou confiança para repetir a função se necessário.

"Me senti muito bem jogando como volante. Venho trabalhando forte, treinando também nesse posicionamento e fico feliz que pude ajudar junto com meus companheiros. Desde o início mostrei ao Luis Enrique que poderia fazer essa nova função e busquei trabalhar ao máximo para ter um bom desempenho. Se precisar que eu jogue novamente como volante, sem dúvidas estarei preparado mais uma vez", disse o jogador.