Luis Enrique exalta 'jogo fantástico' na Champions: 'Merecíamos vencer, empatar e perder hoje'

Luis Enrique estava encantado na entrevista coletiva após o jogaço entre Paris Saint-Germain e Bayern de Munique, com triunfo dos franceses por 5 a 4 e vantagem mínima na semifinal da Champions League. Sem poupar elogios às equipes, definiu a partida no Parque dos Príncipes como a melhor que já dirigiu na longa carreira.

"Demonstramos por que conquistamos a Champions League (o PSG é o atual campeão) e por que eles só perderam dois jogos até agora. Podemos ficar muito satisfeitos", disse o técnico espanhol, exaltando as duas equipes.

"Na minha vida, nunca vi uma intensidade como essa, um nível físico como esse. E não é hora de dizer o que está indo bem ou mal. É preciso parabenizar todo mundo. É o melhor jogo que já dirigi como treinador", seguiu, encantado com o apresentado por franceses e alemães em "final antecipada" da competição.

Depois de sair em desvantagem, o PSG virou para 2 a 1, cedeu a igualdade, abriu gigante vantagem de 5 a 2 e viu os bávaros reagirem e reduzir o placar para 5 a 4, deixando o duelo de volta, em Munique, na quarta-feira da semana que vem, indefinido.

"Merecíamos vencer, merecíamos empatar e merecíamos perder hoje. Foi um jogo fantástico", destacou o espanhol. Admitiu, contudo, que vai avaliar o que ocorreu no fim da etapa final, na qual a vantagem gigante acabou se desfazendo.