Luis Enrique evita falar de Endrick, mas faz alerta antes de PSG x Lyon

Às vésperas do confronto com o Lyon, Luis Enrique preferiu não entrar em detalhes ao comentar sobre Endrick. O técnico do PSG foi questionado sobre o brasileiro, mas tratou de evitar qualquer análise mais direta antes da partida deste domingo, às 15h45, no Parc des Princes, pela 30ª rodada da Ligue 1.

O treinador reforçou que não costuma falar sobre atletas de outras equipes e citou o técnico adversário ao responder. "Eu quase nunca falo de jogadores de outros times. Tem que perguntar ao (Paulo) Fonseca. No jogo passado ele não jogou como titular", afirmou.

Mesmo assim, ao ser lembrado da participação recente do atacante, Luis Enrique reagiu em tom descontraído. "Eu sei (risos). E espero que ele não faça nada disso amanhã", disse, em referência ao lance que terminou em gol na última rodada.

Endrick participou da jogada que resultou no gol de Yaremchuk na vitória do Lyon por 2 a 0 sobre o Lorient, atuação que manteve o brasileiro em evidência. Aos poucos, ele vem se consolidando como uma das opções ofensivas da equipe francesa, embora ainda busque maior sequência.

Até aqui, o atacante soma 16 jogos, com seis gols e cinco assistências. O último gol foi marcado em 12 de março, no empate por 1 a 1 com o Celta de Vigo.