Luis Enrique alerta sobre visita do PSG a Anfield: "é uma partida-armadilha"

O técnico do Paris Saint-Germain, Luis Enrique, alertou nesta segunda-feira (13) que todo cuidado é pouco para o jogo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Liverpool, apesar da vitória por 2 a 0 na ida.

Os atuais campeões fizeram valer o mando de campo no Parque dos Príncipes, em Paris, na semana passada, graças aos gols de Désiré Doué e Khvicha Kvaratskhelia.

"Para mim, é uma partida-armadilha. O futebol e os jogos mudam muito rapidamente. É preciso manter o foco, pois você pode sofrer um gol muito depressa", disse o espanhol. Portanto, "é importante começar bem a partida, mas isso não será a chave do jogo".

"Estamos cientes da dificuldade de jogar neste estádio, mas, para nós, isso serve como motivação", continuou ele na véspera do confronto desta terça-feira em Anfield.

Luis Enrique terá mais uma vez o desfalque do meio-campista espanhol Fabián Ruiz, que segue fora de combate devido a uma lesão no joelho.

"Haverá momentos difíceis, mas temos experiência nesse tipo de partida e estou confiante de que estaremos preparados", acrescentou o treinador.