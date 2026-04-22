Luciano dá razão a vaias, mas defende Roger: 'Nós, jogadores, somos os maiores culpados'

Após a vitória magra do São Paulo sobre o Juventude no jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil nesta terça-feira, o atacante Luciano deu razão aos protestos das arquibancadas do MorumBis. No entanto, o autor do gol do triunfo do time tricolor saiu em defesa do técnico Roger Machado.
"Acho que o professor está... ele passa os vídeos, tudo para nós, deixa desenhado o que temos que fazer. Se a torcida vaia, cobra, eles estão na razão, mas nós jogadores somos os maiores culpados."
O São Paulo foi para o intervalo com a vantagem mínima sobre a equipe gaúcha. Aos 32 minutos, Artur fez bela jogada individual e Luciano apareceu para cabecear na área do Juventude e balançar as redes.
Logo no inicio do segundo tempo, Diogo Barbosa foi expulso por atingir Luciano com as travas da chuteira. Com um jogador a mais, o time tricolor criou inúmeras chances, mas não conseguiu ampliar o placar. Calleri, inclusive, teve a oportunidade de anotar o segundo em cobrança de pênalti, mas desperdiçou a chance.
Na sequência da temporada, o São Paulo enfrenta o Mirassol no próximo sábado, às 21h (horário de Brasília), no MorumBis, pela 13ª rodada do Brasileirão. Para o atacante, este jogo é providencial para que o bom futebol volte ao time tricolor.
"Tivemos chances de fazer três, quatro gols, e isso acaba afetando o treinador porque a torcida já não está com tanta paciência. Os protestos, o que acontece fora, claro que atrapalham, a gente precisa de uma boa vitória para voltar a confiança de todos os jogadores, espero que essa vitória venha no sábado", finalizou.