Locatelli renova seu contrato com a Juventus até 2030

O italiano Manuel Locatelli renovou seu contrato com a Juventus até 2030, anunciou nesta sexta-feira (17) o clube de Turim. O meio-campista, que joga como capitão da Juve nesta temporada, veste a camisa 'bianconera' desde 2021, quando chegou por empréstimo do Sassuolo e assinou em definitivo em 2023.

A Juve está atualmente na quarta posição, a última que classifica para a próxima edição da Liga dos Campeões.

Desde sua chegada, Locatelli (que tem 36 jogos e marcou três gols pela seleção italiana) fez 224 partidas pela Juve em todas as competições, marcando nove gols e dando 17 assistências.

"Esta renovação representa mais um passo para dar solidez e continuidade ao nosso projeto esportivo, olhando para o futuro com o objetivo de tornar a equipe cada vez mais competitiva", comentou o diretor-geral Damien Comolli no comunicado oficial do clube.

A Juventus, que tem dois pontos de vantagem sobre o Como (5º), enfrenta o Bologna (8º) no domingo, pela 33ª rodada da Serie A.