Liverpool x PSG: tudo sobre o jogo de volta das quartas de final da competição. Arte GZH

Liverpool e PSG se enfrentam nesta terça-feira (14) pelo jogo de volta das quartas de final da Champions League. O confronto ocorre às 16h, no Estádio Anfield, em Liverpool.

A vantagem é do PSG, que bateu os ingleses em Paris, no jogo de ida, por 2 a 0. Assim, o Liverpool precisa de pelo menos três gols de vantagem para ficar com vaga na semifinal.

Escalações para Liverpool x PSG

Liverpool: Mamardashvili; Joe Gomez (Mohamed Salah), Konaté, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister, Frimpong, Szoboszlai, Wirtz; Ekitiké. Técnico: Arne Slot

PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. Técnico: Luis Enrique

Onde assistir a Liverpool x PSG

A partida será transmitida ao vivo pela HBO Max.

Tabela da Champions