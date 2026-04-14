Liverpool x PSG pela Liga dos Campeões: time inglês precisa de atuação histórica para avançar às semifinais

Salah é uma das esperanças do Liverpool. ANDY BUCHANAN / AFP

O Liverpool precisará do peso da camisa e de uma atuação histórica para conseguir a classificação para a semifinal contra o PSG. Na ida, os franceses venceram por 2 a 0 e levaram uma boa vantagem para a volta, que ocorrerá em Anfield, na terça-feira (14), às 16h.

O clube inglês, que venceu a Premier League na temporada passada, não apresenta o mesmo nível da atual temporada. Foram poucos jogos realmente empolgantes do Liverpool. Todavia, será isso que a equipe comandada por Arno Slot precisará para chegar na semifinal.

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Na ida, apenas três finalizações durante o jogo inteiro. Um time apático e pouco inspirado, mas com peças capazes de fazer a diferença.

Esperança na maior contratação da temporada

No início da temporada, o Liverpool foi o clube que mais gastou no futebol mundial, superando a marca de R$ 3 bilhões em contratações. A maior delas foi o atacante Alexander Isak, que custou mais de R$ 950 milhões.

O sueco foi destaque no Newcastle e chegou como esperança de gols. No entanto, o resultado apresentado vem sendo decepcionante. Apenas 17 jogos e três gols marcados por Isak, que teve uma grave lesão em dezembro e voltou justamente na partida de ida contra o PSG.