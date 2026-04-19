Liverpool vence Everton nos acréscimos (2-1) e se mantém em 5º na Premier

Sem brilho, e graças a um gol de Virgil van Dijk nos acréscimos, o Liverpool (5º) conquistou uma dramática vitória por 2 a 1 no clássico contra o Everton neste domingo (19), pela 33ª rodada da Premier League.

Com esses três pontos, os 'Reds' ampliam a vantagem sobre seus perseguidores na disputa pelo quinto lugar, a última posição que garante a classificação para a próxima Champions League.

Tendo sido eliminados pelo Paris Saint-Germain nas quartas de final da principal competição europeia de clubes, o time comandado por Arne Slot detêm agora uma vantagem de sete pontos sobre o Chelsea (6º), que foi derrotado no sábado pelo Manchester United (1 a 0), naquela que foi a quarta derrota consecutiva dos 'Blues' na liga.

Depois que seu ídolo Mo Salah abriu o placar aos 29 minutos, após um passe magistral de Cody Gakpo, o Liverpool mostrou, mais uma vez, suas fragilidades defensivas, das quais o atacante português Beto se aproveitou para empatar a partida no início do segundo tempo (54').

No entanto, nos últimos instantes dos acréscimos, Van Dijk castigou o Everton com uma cabeçada após uma cobrança de escanteio, garantindo a vitória (90+10').

O Liverpool está agora a três pontos do Aston Villa (4º), que conquistou uma vitória por 4 a 3 sobre o Sunderland também nos acréscimos, em uma partida movimentada na qual os 'Villans' chegaram a ter uma vantagem de 3 a 1 antes de permitirem o empate em 3 a 3.

--- Jogos da 33ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília):

Sábado, 18 de abril

Brentford - Fulham 0 - 0

Leeds - Wolverhampton 3 - 0

Newcastle - AFC Bournemouth 1 - 2

Tottenham - Brighton 2 - 2

Chelsea - Manchester United 0 - 1

Domingo, 19 de abril

Everton - Liverpool 1 - 2

Nottingham - Burnley 4 - 1

Aston Villa - Sunderland 4 - 3

(12h30) Manchester City - Arsenal

Segunda-feira, 20 de abril

(16h00) Crystal Palace - West Ham

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Arsenal 70 32 21 7 4 62 24 38

2. Manchester City 64 31 19 7 5 63 28 35

3. Manchester United 58 33 16 10 7 58 45 13

4. Aston Villa 58 33 17 7 9 47 41 6

5. Liverpool 55 33 16 7 10 54 43 11

6. Chelsea 48 33 13 9 11 53 42 11

7. Brentford 48 33 13 9 11 48 44 4

8. AFC Bournemouth 48 33 11 15 7 50 50 0

9. Brighton 47 33 12 11 10 45 39 6

10. Everton 47 33 13 8 12 40 39 1

11. Sunderland 46 33 12 10 11 36 40 -4

12. Fulham 45 33 13 6 14 43 46 -3

13. Crystal Palace 42 31 11 9 11 35 36 -1

14. Newcastle 42 33 12 6 15 46 49 -3

15. Leeds 39 33 9 12 12 42 49 -7

16. Nottingham 36 33 9 9 15 36 45 -9

17. West Ham 32 32 8 8 16 40 57 -17

18. Tottenham 31 33 7 10 16 42 53 -11

19. Burnley 20 33 4 8 21 34 67 -33

20. Wolverhampton 17 33 3 8 22 24 61 -37

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