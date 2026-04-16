Liverpool confirma ruptura do tendão de Aquiles de Ekitiké, que está fora da Copa do Mundo

Tal como se temia desde terça-feira, quando ele caiu lesionado no jogo contra o Paris Saint-Germain, o atacante francês do Liverpool, Hugo Ekitiké, sofreu uma ruptura no tendão de Aquiles e vai perder o restante da temporada, incluindo a Copa do Mundo, anunciou o clube inglês nesta quinta-feira (16).

"O Liverpool FC confirma que Hugo Ekitiké sofreu uma lesão grave no tendão de Aquiles", afirmou o clube em um comunicado. "Os exames de imagem confirmaram a ruptura do tendão de Aquiles. Consequentemente, Ekitiké ficará afastado nas semanas restantes da temporada do clube e não poderá participar da Copa do Mundo deste verão com a seleção da França", acrescentou.

O corte de Ekitiké do Mundial de 2026 já havia sido anunciado na quarta-feira pelo próprio técnico da seleção francesa, Didier Deschamps, que admitiu, em um comunicado divulgado à imprensa francesa, que a grave lesão do atacante "infelizmente o impedirá de terminar a temporada com o Liverpool e de participar da Copa do Mundo".

Durante a partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões, jogo em que o Liverpool perdeu por 2 a 0 para o Paris Saint-Germain, Hugo Ekitiké sofreu uma lesão aos 28 minutos, levando imediatamente as mãos à parte posterior do tornozelo direito.

Ele deixou o campo de maca, aos prantos, após não conseguir se levantar, apesar de várias tentativas.

Ekitiké disputou 8 jogos pela seleção francesa. Sua aparição mais recente ocorreu em 29 de março, na vitória por 3 a 1 sobre a Colômbia, durante a breve excursão dos 'Bleus' pelos Estados Unidos. Três dias antes, ele havia marcado seu segundo gol pela França, na vitória por 2 a 1 sobre o Brasil.

A França está no Grupo I da Copa do Mundo que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá, ao lado de Senegal, Iraque e Noruega.