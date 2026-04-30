Lesões desfalcam principais seleções na Copa do Mundo; o que explica tantas baixas?

A Seleção Brasileira já sabe que não poderá contar com o atacante Rodrygo na Copa do Mundo. A França terá o desfalque do atacante Hugo Ekitike. Na Alemanha, a ausência será de Serge Gnabry.

Todos eles sofreram lesões e não se recuperarão em tempo de disputar o Mundial. O novo episódio do Deu Liga tentou entender o motivo para tantas baixas importantes.

O calendário cheio de jogos está impactando o físico dos jogadores? Ou o número de lesionados está dentro do normal?

O podcast Deu Liga, que aborda o futebol europeu toda semana, pode ser acessado no site de Zero Hora e no app GZH, além das plataformas YouTube, Spotify, SoundCloud, Deezer e demais agregadores de áudio.