Lesionado, Pablo Barrios vai desfalcar o Atlético contra o Arsenal na semifinal da Champions

O meio-campista do Atlético de Madrid, Pablo Barrios, vai desfalcar sua equipe na quarta-feira (29) no jogo de ida das semifinais da Liga dos Campeões contra o Arsenal, devido a uma lesão.

Barrios "sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda", informou o Atlético num comunicado neste domingo (26).

O jogador sofreu a lesão no sábado, durante a partida do campeonato espanhol contra o Athletic Bilbao, jogo que os 'rojiblancos' venceram por 3 a 2.

O Atlético de Madrid não especificou o tempo de recuperação previsto, limitando-se a afirmar que a evolução da lesão determinará quando o jogador poderá retornar aos gramados.

Segundo a imprensa local, o jogador pode ficar afastado por um mês, um duro golpe para o técnico Diego Simeone às vésperas do jogo de ida das semifinais da Liga dos Campeões contra o Arsenal, que será disputado em Madri na quarta-feira.

Após a derrota na final da Copa do Rei para a Real Sociedad, a Liga dos Campeões representa a última esperança do Atlético de conquistar um título nesta temporada.