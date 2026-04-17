Lens vence Toulouse (3-2) de virada nos acréscimos e ainda sonha com título da Ligue 1

Após um início desastroso, o Lens aproveitou sua vantagem numérica para virar o placar contra o Toulouse, vencendo por 3 a 2 no Estádio Bollaert nesta sexta-feira (17), no jogo que abriu a 30ª rodada da Ligue 1, e reduzindo para apenas um ponto a distância em relação ao líder do campeonato, o Paris Saint-Germain.

O Lens voltará a enfrentar o Toulouse nas semifinais da Copa da França.

Com esta vitória, a equipe fica a apenas um ponto atrás do Paris Saint-Germain. Porém a diferença é um tanto enganosa já que os atuais campeões ainda têm dois jogos a disputar.

Nesta sexta-feira, justamente quando a partida parecia caminhar para um empate frustrante, apesar do claro domínio do Lens após a expulsão de Yann Gboho aos 17 minutos, surgiu um salvador: Ismaëlo Ganiou marcou de cabeça nos acréscimos (90+1') para garantir uma das vitórias mais importantes do time no ano.

O Lens (62 pontos) ganha um pouco de fôlego em relação ao pelotão de aspirantes às vagas na Liga dos Campeões que o persegue, tendo à frente o Lille (3º lugar, 53 pts) e seguido por Olympique de Marselha (52), Lyon (51), Rennes (50) e Monaco (49).

--- Jogos da 30ª rodada do Campeonato francês (horário de Brasília):

Sexta-feira, 17 de abril

Lens - Toulouse 3 - 2

Sábado, 18 de abril

(12h00) Lorient - Olympique de Marselha

(14h00) Angers - Le Havre

(16h05) Lille - Nice

Domingo, 19 de abril

(10h00) Monaco - Auxerre

(12h15) Nantes - Brest

Strasbourg - Rennes

Metz - Paris Football Club

(15h45) PSG - Lyon

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. PSG 63 27 20 3 4 61 23 38

2. Lens 62 29 20 2 7 57 29 28

3. Lille 53 29 16 5 8 49 34 15

4. Olympique de Marselha 52 29 16 4 9 58 38 20

5. Lyon 51 29 15 6 8 43 29 14

6. Rennes 50 29 14 8 7 49 41 8

7. Monaco 49 29 15 4 10 50 43 7

8. Strasbourg 43 28 12 7 9 46 34 12

9. Lorient 38 29 9 11 9 38 44 -6

10. Toulouse 37 30 10 7 13 41 42 -1

11. Brest 36 28 10 6 12 37 43 -6

12. Paris Football Club 35 29 8 11 10 37 45 -8

13. Angers 33 29 9 6 14 25 39 -14

14. Le Havre 29 29 6 11 12 24 37 -13

15. Nice 28 29 7 7 15 34 56 -22

16. Auxerre 24 29 5 9 15 23 37 -14

17. Nantes 19 28 4 7 17 24 45 -21

18. Metz 15 29 3 6 20 26 63 -37

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