Lens perde para Lille e se afasta da briga pelo título francês

Hakon Haraldsson fez o primeiro gol. SAMEER AL-DOUMY / AFP

O Lens deu um passo atrás na briga pelo título do Campeonato Francês ao ser derrotado pelo Lille por 3 a 0 neste sábado (4), um dia depois da vitória do líder Paris Saint-Germain por 3 a 1 sobre o Toulouse.

Com essa combinação de resultados, o PSG abre quatro pontos de vantagem sobre o Lens, que ainda tem um jogo a mais, faltando seis rodadas para o fim do campeonato.

Derrotado pelo mesmo placar no primeiro turno, o Lille se vingou graças aos gols de Hakon Haraldsson aos 44 minutos, Félix Correia, aos cinco do segundo tempo, e Matías Fernández-Pardo, de pênalti, aos 13 da etapa final.

Mais cedo, o Strasbourg venceu o Nice por 3 a 1 e quebrou uma série de três empates consecutivos para se consolidar na oitava colocação, mantendo chances de se classificar para as copas europeias.

No outro jogo disputado neste sábado, o Rennes derrotou o Brest por 4 a 3 e se manteve na sexta posição, também na disputa por vaga nas competições continentais da próxima temporada.

Apesar de estar em desvantagem em diversas ocasiões, principalmente após dois gols de Junior Dina Ebimbe, aos quatro do primeiro e aos 12 do segundo tempo,, o time do técnico Franck Haise reagiu com dois gols de pênalti de Esteban Lepaul, aos 35 minutos do primeiro tempo e aos 29 do segundo.