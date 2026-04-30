LeBron James responde provocação após derrota dos Lakers na NBA: "Estou pouco me f*dendo"

LeBron James não gostou da fala do adversário. HARRY HOW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA via AFP

O Los Angeles Lakers teve a chance de fechar a série contra o Houston Rockets, na quarta-feira (29), mas o pior aconteceu. A derrota por 99 a 93 forçou o jogo 6 da série, que ocorre na sexta-feira (1º), às 22h30min, em Houston.

Após a partida, o principal assunto foi a reação de LeBron James à declaração de Jabari Smith Jr., que afirmou que o Rockets “obviamente” é o melhor time da série.

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— Tô pouco me f*dendo para esse tipo de coisa. O jogo é ganho dentro das quatro linhas. Tipo, f*da-se isso. Pergunte para os mais novos… Sou velho demais pra essa p* — disse LeBron.

A revolta também existe por conta da reação dos Rockets, que perdiam a série por 3 a 0, e agora podem igualar jogando em casa. LeBron terminou com 25 pontos marcados.

Smith Jr. foi o destaque da partida, com 22 pontos, e o time parece não sentir falta de Kevin Durant, que não atua desde o segundo jogo por lesão no tornozelo.

Pistons mostram reação

Outra equipe que poderia fechar a série era o Orlando Magic. No entanto, o Detroit Pistons mostrou que ainda está vivo e venceu por 116 a 109, forçando o sexto jogo.

Cade Cunningham marcou 45 pontos e entrou para a história da franquia sendo o maior pontuador da história em playoffs.

Pelo Magic, Paolo Banchero também fez 45 pontos, mas não evitou o resultado ruim. O sexto jogo será na sexta, às 20h.

Cavaliers na frente

Em um duelo equilibrado, o Cleveland Cavaliers venceu o Toronto Raptors, por 125 a 120, e assumiu a liderança da série. James Harden e Evan Mobley marcaram 23 pontos cada e ajudaram a equipe na vitória.

Pelos Raptors, RJ Barrett foi o cestinha com 25 pontos. A notícia ruim foi a lesão de Brandon Ingram no segundo quarto, que deve ficar de seis a oito semanas fora.

O sexto jogo da série também será na sexta, em Toronto. Os Cavs precisam vencer para fechar a série, enquanto os Raptors tentam levar o duelo ao sétimo confronto.