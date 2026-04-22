Lazio elimina Atalanta nos pênaltis e vai enfrentar Inter na final da Copa da Itália

A Lazio eliminou a Atalanta vencendo por 2 a 1 nos pênaltis após um empate em 1 a 1 nesta quarta-feira (22) e garantiu assim uma vaga na final da Copa da Itália, no dia 13 de maio, contra a Inter de Milão, que derrotou o Como na terça.

No jogo de ida da semifinal, Atalanta e Lazio empataram em 2 a 2 na capital, com todos os quatro gols sendo marcados no segundo tempo.

Nesta quarta em Bérgamo, no duelo de volta, o equilíbrio permaneceu como a tônica e a decisão do confronto acabou ficando para as penalidades máximas.

Nelas, o jovem goleiro Edoardo Motta, de 21 anos, se tornou o grande herói da noite fazendo quatro defesas e classificando a Lazio para a final da 'Coppa', um feito que o clube não alcançava desde a conquista do título do torneio em 2019.

Depois de 80 minutos sonolentos, a partida ganhou vida na reta final.

A Lazio abriu o placar aos 84 minutos de jogo com uma cabeçada do zagueiro Alessio Romagnoli após um escanteio. Mas a vantagem durou apenas dois minutos com o gol de empate do meio-campista croata Mario Pasalic (86').

A Atalanta teve dois gols anulados durante a partida, um do volante brasileiro Éderson (61') e outro do atacante Giacomo Raspadori nos acréscimos (90'+5).

Na terça-feira, a Inter conquistou uma dramática vitória por 3 a 2 sobre o Como, depois de estar perdendo por 2 a 0.

Inter e Lazio se enfrentarão no dia 13 de maio no Estádio Olímpico de Roma, onde a Lazio manda seus jogos.