Laura Pigossi vence no quali e vai disputar o WTA 125 de La Bisbal

O tênis feminino brasileiro viveu uma segunda-feira (27) de boas notícias, o que tem se tornado raro nos últimos tempos. Após a vitória de Bia Haddad Maia em sua estreia no WTA 125 de La Bisbal, na província de Girona, na Espanha, foi a vez de Laura Pigossi passar pelo qualificatório do torneio e ingressar na chave principal.
Número 2 do Brasil, a paulista de 31 anos venceu a espanhola María Teixido García por 2 a 0, parciais de 7/5 e 6/4, e irá se unir à Bia no torneio.
Pigossi atualmente é a 217ª colocada no ranking mundial e precisa somar pontos na competição para não perder posições e ter chances de disputar o qualificatório de Roland Garros.
Sua adversária de estreia na chave principal será a estadunidense Varvara Lepchenko, 39 anos e atual 157ª do mundo, mas que em outubro de 2012 chegou ao 19º lugar na classificação da WTA.
Adversária de Bia definida
Já Bia Haddad conheceu sua adversária de segunda rodada. A paulista, ex-top 10 e atual 69ª colocada, vai encarar a estadunidense Ashlyn Krueger (108ª), que passou pela australiana Storm Hunter, ex-número 1 do ranking de duplas, com parciais de 6/2, 6/7 (3/7) e 6/1.
Um eventual confronto brasileiro no torneio só poderá acontecer na decisão, já que Bia e Pigossi estão em lados opostos da chave.
Ingrid Martins vence nas duplas na França
Em outro WTA 125 que está sendo disputado nesta semana, em Saint-Malo, na França, a carioca Ingrid Martins venceu sua primeira partida no ano.
Número 87 da classificação da especialidade, ela atua com a russa Ekaterina Ovcharenko (153ª). Com parciais de 7/5, 3/6 e 12/10, elas venceram a britânica Alicia Barnett e a francesa Elixane Lechemia e se classificaram para as quartas de final.
As próximas adversárias de Martins e Ovcharenko serão as cabeças de chave 3, a estadunidense Ivana Corley e a taiwanesa Hao-Ching Chan, que eliminaram aslocais Eleejah Inisan e Astrid Lew Yan Foon, por 6/4 e 6/3.
