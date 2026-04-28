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Laura Pigossi vence ex-top 20 e se junta à Bia Haddad nas oitavas do WTA 125 de La Bisbal 

Pigossi vai enfrentar Daria Kasatkina na próxima fase do torneio após vitória sobre Lepchenko

André Silva

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