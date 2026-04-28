Laura Pigossi vence ex-top 20 e se junta à Bia Haddad nas oitavas do WTA 125 de La Bisbal 

Brasileira é a número 217 do ranking. Catalonia Open Solgironès - WTA125 / Divulgação

Após superar o qualifying do WTA 125 de La Bisbal, na província de Girona, na Espanha, a brasileira Laura Pigossi fez sua estreia na chave principal e derrotou a estadunidense Varvara Lepchenko, atual 157ª do mundo, mas que em outubro de 2012 chegou a ocupar o 19º lugar na classificação da WTA.

Com parciais de 3/6, 7/5 e 6/3, em duas horas e 36 minutos de partida, a paulista garantiu vaga nas oitavas de final do torneio, assim como Bia Haddad Maia.

Pigossi atualmente é a 217ª colocada do ranking mundial e agora enfrentará a russa naturalizada australiana Daria Kasatkina, cabeça de chave número 7 do torneio, que passou pela colombiana Emiliana Arango por 2 a 1, parciais de 6/2, 3/6 e 7/6 (7-5), em duas horas 29 minutos de partida.

Com oito títulos no currículo, sendo seis deles de WTA 500, Kasatkina é a número 75 do ranking, mas em outubro de 2022, ano em que foi semifinalista de Roland Garros, chegou ao top-10, ocupando a oitava posição.

O confronto entre elas é inédito e deve acontecer na quinta-feira (30), em horário a ser definido pela organização.

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Bia joga nesta quinta

Já Bia Haddad Maia volta à quadra nesta quarta-feira (29), às 11h (de Brasília), contra a estadunidense Ashlyn Krueger, 108ª do ranking. Na estreia, a brasileira derrotou a espanhola Andrea Lázaro em sets diretos.

Este será o terceiro jogo entre elas. Nos dois anteriores, ambos em 2025, a brasileira levou a melhor e venceu na segunda rodada do WTA 500 de Estrasburgo, na França, e durante a estreia do WTA 500 de Bad Homburg, na Alemanha.