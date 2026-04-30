Laura Pigossi perde nas oitavas em La Bisbal e deve cair no ranking mundial

Pigossi deve perder posições no ranking. Catalonia Open Solgironès - WTA125 / Divulgação

Após superar o qualifying do WTA 125 de La Bisbal, na província de Girona, na Espanha, e ganhar sua partida de primeira rodada, a brasileira Laura Pigossi foi eliminada nas oitavas de final.

Nesta quinta-feira (30), ela perdeu para australiana Daria Kasatkina, cabeça de chave número 7 do torneio, que foi semifinalista de Roland Garros em 2022, ano em que chegou ao top-10, ocupando a oitava posição. Com um duplo 6/2, em uma hora e 25 minutos, a atual número 75 do ranking avançou para as quartas de final.

Agora, Pigossi segue na chave de duplas, onde atuará com a espanhola Yvonne Cavallé-Reimers.

Mas o resultado em simples irá cobrar um preço para a segunda melhor brasileira no ranking mundial. Atual 217ª colocada, ela deve perder 24 colocações na classificação.

Bia Haddad joga na quinta

O Brasil ainda tem Bia Haddad Maia na chave em La Bisbal. Após vencer duas partidas, a ex-top 10 do mundo está na quartas de final.