Lamine Yamal perde final da temporada, mas olha para Copa do Mundo com esperança

O jovem atacante do Barcelona, Lamine Yamal, sofreu uma lesão muscular na perna esquerda que encerra sua temporada pelo clube, embora, em princípio, isso não deva impedi-lo de participar da Copa do Mundo de 2026, na qual as esperanças da Espanha repousam, em grande parte, sobre ele.

O jogador sofreu "uma lesão no bíceps femoral da perna esquerda", informou o Barcelona em um comunicado nesta quinta-feira (23).

O jovem prodígio do Barça se lesionou na quarta-feira, durante a partida do campeonato espanhol contra o Celta, ao cobrar um pênalti que resultou no gol da vitória de sua equipe por 1 a 0.

Lamine Yamal sequer comemorou o gol. Em vez disso, caiu no gramado e, com um semblante sério, sinalizou pedindo atendimento médico.

O Barcelona observou que "Lamine Yamal desfalcará a equipe no restante da temporada", mas "a expectativa é que ele esteja disponível para a Copa do Mundo" na América do Norte, que terá início em 11 de junho, no México.

A seleção da Espanha tem previsão de se reunir para a fase de preparação no final de maio, assim que a atual temporada do campeonato nacional for concluída, em 24 de maio.

- "Muita vontade" de jogar a Copa -

O jovem atacante, campeão europeu pela Espanha em 2024, declarou estar "aguardando ansiosamente" a Copa do Mundo após receber, na segunda-feira, o Prêmio Laureus de Jogador Jovem do Ano.

"Sonho, desde criança, em poder jogar lá [em um Mundial], em ver minha mãe nas arquibancadas e em representar a seleção", acrescentou Lamine.

"Será um período de dois meses que me parecerá muito curto e, tomara, consigamos vencer o campeonato", disse o jovem craque.

Para garantir que esteja pronto para o torneio sediado por Canadá, México e Estados Unidos, Lamine Yamal passará por um "tratamento conservador", sem intervenção cirúrgica, com o foco voltado para a estreia da Espanha na Copa do Mundo, em 15 de junho, contra Cabo Verde.

Não há dúvida de que o técnico da seleção espanhola, Luis de la Fuente, o incluirá em sua convocação para o Mundial, mesmo que ele ainda não esteja 100% recuperado.

No entanto, a lesão de Lamine soma-se à incerteza em torno de vários jogadores-chave que estão atualmente lesionados, em recuperação ou que acabaram de se reintegrar às suas equipes, como Rodri (Manchester City), Fabián Ruiz (PSG), Mikel Merino (Arsenal) e Nico Williams (Athletic Bilbao).

- Poupado no início? -

Caso Lamine Yamal seja convocado, De la Fuente pode optar por poupar seu jovem atacante no início do torneio, em que a Espanha enfrentará Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai na fase de grupos.

Isso é especialmente relevante considerando a possibilidade de uma recorrência da lesão.

O Dr. Pedro Luis Ripoll, frequentemente consultado pela imprensa, declarou à Cadena Ser que a taxa de recorrência para esse tipo de lesão é de 30% e aconselhou Lamine a ser "muito cauteloso" durante sua recuperação.

Enquanto isso, o Barcelona, eliminado nas quartas de final da Liga dos Campeões, terá que defender sua vantagem de nove pontos sobre o Real Madrid sem seu principal atacante, na busca pelo bicampeonato espanhol.

Lamine, que já havia sofrido com problemas na virilha durante o primeiro semestre da temporada, se tornou uma peça indispensável do elenco do Barça, onde atualmente é o artilheiro e tem o maior número de assistências em todas as competições, com 24 gols e 20 assistências.

"Esta lesão me tira de campo exatamente no momento em que eu mais queria estar jogando, e isso dói mais do que consigo explicar", escreveu Yamal no Instagram nesta quinta-feira.

"Dói não poder lutar ao lado dos meus companheiros, não poder ajudar quando o time precisa de mim. Mas eu acredito neles e sei que eles vão se entregar de corpo e alma em cada partida", acrescentou.

Sem Raphinha e com o veterano Robert Lewandowski numa queda de rendimento, o jovem camisa 10 do Barça vinha emendando uma série de grandes atuações, tendo finalmente superado os problemas físicos que o atormentaram no início da temporada.

"Este não é o fim. É apenas uma pausa. Voltarei mais forte, com mais fome de vitória do que nunca, e a próxima temporada será ainda melhor", prometeu o atacante 'azulgrana'.