Lakers são atropelados pelo Thunder e Doncic deixa quadra chorando após lesão

O Los Angeles Lakers viveu uma noite difícil nesta quinta-feira (2). A equipe foi dominada pelo Oklahoma City Thunder e sofreu uma dura derrota por 139 a 96, em um jogo que ainda ficou marcado pela saída de Luka Doncic, lesionado, ainda durante a partida.
O esloveno sentiu a posterior da coxa ao tentar um arremesso e deixou a quadra visivelmente abalado, chorando. Ele passará por exames de imagem, mas a preocupação já é grande dentro da franquia, com a possibilidade de ficar fora dos playoffs.
Antes da lesão, Doncic havia somado 12 pontos, além de quatro rebotes e sete assistências. LeBron James também teve atuação discreta, com apenas 13 pontos.
Do outro lado, o Thunder confirmou o grande momento na temporada. Líder isolado do Oeste, com 61 vitórias, a equipe chegou ao 16º triunfo nos últimos 17 jogos. Shai Gilgeous-Alexander foi o principal nome da partida, com 28 pontos.
Mesmo com a derrota, os Lakers seguem na terceira colocação da conferência, com 50 vitórias, mas ligam o sinal de alerta às vésperas da fase decisiva.
Outro destaque da rodada foi o Cleveland Cavaliers, que garantiu vaga nos playoffs ao vencer o Golden State Warriors por 118 a 111, fora de casa. Donovan Mitchell foi um dos principais nomes do jogo, com 25 pontos.
Pelo lado dos Warriors, mesmo na derrota, Brandin Podziemski e o brasileiro Gui Santos também anotaram 25 pontos cada e foram os destaques ofensivos da equipe.
Confira os jogos desta quinta-feira da NBA:
- Charlotte Hornets 127 x 107 Phoenix Suns
- Detroit Pistons 113 x 108 Minnesota Timberwolves
- Oklahoma City Thunder 139 x 96 Los Angeles Lakers
- Golden State Warriors 111 x 118 Cleveland Cavaliers
- Portland Trail Blazers 118 x 106 New Orleans Pelicans
- Los Angeles Clippers 99 x 118 San Antonio Spurs
Acompanhe os jogos desta sexta-feira:
- Charlotte Hornets x Indiana Pacers
- Philadelphia 76ers x Minnesota Timberwolves
- Brooklyn Nets x Atlanta Hawks
- New York Knicks x Chicago Bulls
- Houston Rockets x Utah Jazz
- Memphis Grizzlies x Toronto Raptors
- Milwaukee Bucks x Boston Celtics
- Dallas Mavericks x Orlando Magic
- Sacramento Kings x New Orleans Pelicans