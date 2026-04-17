Laís Souza fica em pé em homenagem a cientista e se emociona: 'Que eu possa fazer parte disso'

Laís Souza foi a convidada especial e a grande surpresa em noite de homenagens à cientista Tatiana Sampaio, bióloga da Universidade Federação do Rio de Janeiro (UFRJ) responsável por descobrir um tratamento para a regeneração de lesões medulares através da polilaminina. A ginasta - sofreu uma grave lesão vertebral em acidente no esqui - subiu ao palco no Brazilian Engineering Awards pela primeira vez de pé em púbico, mas com auxílio, para entregar o prêmio à médica, emocionou e se emocionou.

"Espero que lá na frente a gente consiga colher frutos de tudo que está acontecendo agora por uma coisa que você conseguiu fazer pela gente. Então, parabéns", disse, emocionando todos os presentes. "Parabéns, sua linda, a gente está aqui por sua causa", seguiu a ginasta, com olhos marejados e voz embargada.

A ginasta aproveitou a premiação para explicar que ainda não usou o experimento da cientista - foram dez pessoas escolhidas e algumas já voltaram à vida normal. "Eu não tive a oportunidade de experimentar sua invenção ainda. Saiu muita fake news que eu já havia feito, né? Mas eu estou aqui em pé, mais pela esperança mesmo de muitos brasileiros que passam por uma situação parecida com a minha", explicou.

A médica não conteve as lágrimas enquanto Laís Souza a homenageava. "Ela vem colhendo frutos incríveis disso (experimento) e eu espero que a gente possa fazer parte. Que eu esteja viva aqui e possa entrar nesse palco num outro momento, me mexendo de verdade, andando de verdade, abraçando de verdade, não que eu não esteja, com certeza eu estou aqui, mas com meus próprios movimentos", falou a esperançosa ginasta.

Antes de ir ao palco, Laís Souza revelou, por seu Instagram, toda sua apreensão antes de participar do evento. "Momentos de tensão antes de entrar no palco. Estávamos com medo da pressão cair muito ao ficar em pé", legendou em foto na qual revelou sua preparação.

"Acho que se eu ficar mais quietinha agora, será melhor para gastar la", disse às pessoas de seu staff que a preparavam antes de entrar no evento, com medo de a pressão prejudicá-la. Ela estava com medo de não conseguir ficar em pé e combinou um código caso passasse mal, o que acabou não sendo necessário.